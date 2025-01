2024: um ano de oportunidades

» José Aparecido da Costa Freire — Presidente do Sistema Fecomércio-DF e do Conselho Regional do Senac-DF

»Vítor de Abreu Corrêa — Diretor-regional do Senac-DF

Se existe algo em que acreditamos, verdadeiramente, é no poder transformador da educação para o trabalho. Ela abre portas e nos coloca em direção a um futuro mais promissor. No Distrito Federal, temos um exemplo concreto desse impacto a partir do novo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração do DF, que está nascendo.

Em 2024, o Senac-DF mostrou que a educação profissional e tecnológica pode muito mais. O foco no tripé — emprego, cidadania e inovação — materializou-se em ações voltadas, por exemplo, para a juventude brasiliense, com mais de 7,3 mil matriculados nos programas Jovem Aprendiz e, em parceria com a Secretaria de Educação do DF e a Câmara Legislativa, técnico no ensino médio.

Podemos destacar ainda a inauguração do Café Escola Senac Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes, patrimônio cultural que, agora, une educação ao turismo e à gastronomia no coração de Brasília. Sob gestão do Senac-DF, em parceria com a Secretaria de Turismo do DF, contou mais de 85 mil pessoas que visitaram o local. Lá, os alunos desenvolvem prática supervisionada em cozinha e salão, sob a orientação de profissionais experientes.

Outro destaque foi o programa Geração Pro, em parceria com a L'Oréal Produtos Profissionais. Inicialmente direcionado para pessoas em situação de vulnerabilidade, a formação em cabeleireiro no mais novo polo de beleza do Senac-DF, no Shopping Conjunto Nacional, já formou três turmas, e representa o primeiro passo rumo à autonomia financeira e à superação de desigualdades, a partir da atuação neste exigente setor.

Um divisor de águas para o segmento de saúde foi o programa Profissão Saúde, em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF. Os cursos para enfermeiros e técnicos em enfermagem bateram recordes de inscrições e visam aperfeiçoar os conhecimentos práticos desses profissionais para o sonhado primeiro emprego na área.

Para ampliar e facilitar o acesso, o Senac-DF reabriu os polos em Santa Maria, destinado à formação em gastronomia, e no Pátio Brasil Shopping. Além disso, lançou um novo Portal e inaugurou a Central de Matrículas da Rodoviária do Plano Piloto, tornando mais simples e acessível a inscrição em cursos, virtual ou presencialmente.

A política de bolsas e de descontos continuou como prioridade, fazendo o Senac-DF chegar a 29.230 alunos matriculados em 2024, totalizando mais 7,8 milhões de horas-aula realizadas, incluindo no ensino superior pela FacSenac. Esses números somados ao modelo de ensino próprio do Senac, no qual o aluno aprende fazendo e há foco no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, são chave para a geração de oportunidades.

Aliás, no Senac-DF, não há mais salas de aula convencionais, com quadro branco e carteiras, e, sim, ambientes pedagógicos inovadores e laboratórios temáticos, com equipamentos de última geração, para formação em beleza e cuidado pessoal; design e economia criativa; gastronomia e turismo; gestão de empresas e negócios; moda e costura; saúde, massagem e estética; segurança no trabalho; e tecnologia e games.

Sempre em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) e seus sindicatos empresariais, o Senac-DF vivenciou um ano de 2024 com muitos avanços. E almeja voos mais altos para 2025, com a implantação de mais um programa, o Inclui Senac: empregabilidade para pessoas com deficiência.

O planejamento de 2025 prevê a criação do Centro de Educação Profissional Referência em Economia Criativa, no Setor Comercial Sul, e a modernização integral do Senac no Gama, além da abertura de três novos polos em Planaltina, Paranoá e Samambaia. E ainda: a aquisição de unidade própria na maior região administrativa do DF, a Ceilândia.

A missão do Senac-DF é clara: ser um dos motores para o desenvolvimento socioeconômico da capital da República. Os resultados de 2024 mostram que isso não é uma intenção, mas uma realidade. Olhando para trás, é inspirador ver como a educação profissional e tecnológica gera oportunidades. Olhando para frente, ficamos absolutamente animados com as possibilidades de um futuro ainda mais transformador.

E você, já pensou no impacto que a educação para o trabalho pode ter em sua vida ou na vida de quem está ao seu redor? Se ainda não, talvez seja hora de dar esse primeiro passo.