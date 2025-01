Seu time tem grana para trazer?

Mercado mais rico da América do Sul, o Brasil não tem condição de brigar pelos principais nomes disponíveis no mercado europeu - (crédito: Caio Gomez)

Neuer; Alexander-Arnold, Tah, Van Dijk e Davies; De Bruyne e Kimmich; Salah, Neymar e Son; Cristiano Ronaldo. Dá para formar uma constelação com astros livres para assinar pré-contrato agora com qualquer time do mundo, porém o choque de realidade é duro aos velhos e novos ricos do futebol brasileiro. Por mais que o mercado nacional esteja insano, turbinado especialmente pelas compras de Cruzeiro, Palmeiras e o sucesso do Corinthians ao importar Memphis Depay, é (quase) impossível sonhar com um desses craques disponíveis na vitrine vestindo a camisa do seu time.

Os contratos de todos eles expiram em junho. Hoje, todos podem se comprometer e beijar o novo escudo a partir de julho. Difícil é ter dinheiro para competir com ofertas totalmente fora da realidade de endinheirados como Atlético-MG, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. A realidade para esses times é aproveitar oportunidades como Pogba e Sergio Ramos. Há quem cave vaga para eles no país. Inclusive Memphis Depay!

Qual clube brasileiro se atreveria a apresentar proposta pelo goleiro alemão Manuel Neuer? Aos 38 anos, a muralha do Bayern de Munique defende o clube bávaro desde 2011. Lá se vão 14 temporadas consecutivas curtindo a idolatria da torcida. Rogério Ceni, Chilavert e Higuita iniciaram a revolução consolidada pelo alemão: goleiro tem que saber trocar as mãos pelos pés no futebol moderno. Se o do seu time do coração não sabe, que tal seduzir o Neuer?

Carente de laterais direitos, as equipes da banda de cá do Oceano Atlântico podem fazer um cofrinho para enviar uma oferta ao inglês Alexander-Arnold. Ao contrário de Neuer, a juventude joga contra. O craque tem apenas 26 anos — e muita bola a oferecer a times da Premier League e de outros tantos clubes de ponta da Europa.

Os zagueiros Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) e Van Dijk (Liverpool) formariam uma dupla de zaga e tanto no seu time, não?! Ambos serão "free" a partir de junho. Aos 28 anos, o beque alemão de origem marfinense foi um dos símbolos da temporada da graça de 2023/2024 do Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso. Van Dijk está na casa dos 33 anos. Ele talvez seria convencido pelo parça Depay. Imagina contar com o lateral-esquerdo Alphonso Davies. Aos 26 anos, a referência da seleção do Canadá interessa ao Real Madrid. Que tal, vai encarar?

Kevin De Bruyne pode assinar contrato hoje com quem quiser. Ficará solto no mercado a partir do meio do ano. Ele mesmo, o maestro do Manchester City e da Bélgica. O Bayern de Munique está na iminência de perder o alemão Kimmich, de 29 anos.

Candidatíssimo a melhor do mundo a essa altura da temporada 2024/2025 do futebol europeu, Salah deve quebrar a próxima janela. Não há dinheiro no Brasil capaz de atrair o astro egípcio de 32 anos. O atacante sul-coreano Son é outro a encerrar o vínculo com o Tottenham.

Há dois nomes acessíveis devido à relação com o Brasil e o idioma de Camões. O vínculo de Neymar com o Al-Hilal da Arábia Saudita expira em 30 de junho, mas quem desejá-lo pode abrir negociação agora. Especulou-se Flamengo, Palmeiras e retorno ao Santos como dono da SAF do clube.

Cristiano Ronaldo faz contagem regressiva para o milésimo gol. Vaidoso, toparia marcá-lo no Maracanã, onde Pelé conseguiu. Haja dinheiro para peitar xeques. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, novo presidente do Flamengo, é fissurado nele — e tem o lusitano Boto como isca.