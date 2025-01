Visão do Correio: O verão do brasileiro

Para boa parte dos brasileiros, janeiro é, sem dúvida, a cara do descanso. É talvez o melhor mês do ano para quem transita pelas ruas e avenidas das grandes cidades. Muitas vezes, passa-se até a observar detalhes, como o barulho dos pássaros ou uma loja que não foi percebida nos dias de longos congestionamentos. Um estudo intitulado Verão 360, recém-lançado pela martech MindMiners, mostra a relação entre os brasileiros e essa estação do ano, evidenciando como as altas temperaturas acabam traçando comportamentos ligados ao estilo de vida da população, especialmente no que se refere às faixas etárias.

Os resultados, inclusive, revelam o impacto do mundo digital em que vivemos. Enquanto pessoas entre 44 e 59 anos — a Geração X — e acima de 60 anos — os Boomers — adoram aproveitar as férias de janeiro nas praias ou viajando, os mais jovens — gerações Z (nascidos entre 1995 e 2010) e Y ou millennials (entre 1982 e 1994) — preferem o sossego de casa, seja assistindo a filmes ou séries, seja ouvindo música ou jogando (com seus joysticks).

Os números reforçam esse cenário. De acordo com a pesquisa, que ouviu 1.500 pessoas, entre homens e mulheres acima de 18 anos, e das classes sociais A, B e C, 44% dos respondentes preferem ficar em casa no verão sem fazer nada (ócio), 44% gostam mais de ir à praia, 40% também gostam de ouvir música, 39%, assistir a filmes/séries e 33%, nadar em piscinas.

De acordo com os coordenadores da pesquisa, isso demonstra que a estação do ano é multifacetada. Prova disso é que 41% das pessoas afirmam que o verão costuma prejudicar a saúde, mas 61% se declaram fãs da temporada. No caso dos prejuízos ao bem-estar, esse aspecto envolve mais mulheres, que se queixam de fadiga e exaustão (53%), queda de qualidade do sono (48%), dores de cabeça (44%), queda de pressão (32%) e desidratação (30%). Ainda assim, 57% dos respondentes praticam atividades físicas. Desse total, 55% realizam a atividade no período da manhã, enquanto 39% fazem a noite e 35% de tarde.

Se alguém pensou que a cerveja seria a líder na preferência dos brasileiros durante a estação mais quente do ano, enganou-se. De acordo com os dados, 44% das pessoas bebem aproximadamente 2 litros de água no verão, 29% consomem mais, 20% menos de 2 litros e 7% não souberam responder. No cooler, os itens mais consumidos são: água (79%), sucos (62%), refrigerantes (47%), água de coco (42%) e cervejas (31%).

Embora o brasileiro esteja mais consciente sobre os males decorrentes da superexposição ao sol, com o uso do protetor corporal por 46% dos respondentes e facial por 45%, o exagero fez com que 48% das pessoas relatassem algum problema de pele devido à exposição solar, com destaque para as mulheres, e 18% disseram que têm alguma deficiência de vitamina D. Apenas 9% dos entrevistados relataram não tomar sol, enquanto 70% relataram tomar diariamente no verão por até 30 minutos. Fato é que o brasileiro, em geral, gosta de viajar e curtir as férias como se deve. Como tudo na vida, o equilíbrio entre saúde, lazer e conforto é a melhor receita de longevidade.