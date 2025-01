A culpa deve ser do Gregório

Treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

Se estivesse vivo, o papa Gregório 13 (1502-1585) seria responsabilizado pelas mazelas do futebol brasileiro. O calendário gregoriano, criado em 1582, só tem 365 dias. Cartolas diriam com dedo em riste: "A temporada fica apertada". Ironia à parte, a agenda de 2025 termina em 21 de dezembro, mas a bagunça começou cedo.

A antecipação do início dos estaduais para 12 de janeiro prejudica a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio iniciado em 2 de janeiro sofreu efeito cascata. Times de ponta marcaram a pré-temporada no exterior. Os plantéis principais do Atlético-MG, Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo, Santos e São Paulo treinarão e disputarão amistosos na Flórida, Estados Unidos.

Consequentemente, as rodadas iniciais dos estaduais não são prioridade. O Flamengo estreia no Carioca amanhã contra o Boavista usando time sub-20 sob o comando de Cleber dos Santos. A demanda por jogadores para ocupar a lacuna dos profissionais acerta em cheio a Copinha. A média de idade do Flamengo no principal torneio de categorias de base do país é 17,47 anos.

A competição inscreve jogadores na faixa etária de 15 a 21 anos, nascidos de 2002 a 2007. O efeito colateral da desordem no calendário é a queima de etapas no planejamento das divisões de base. Levantamento do Footlink aponta aumento da utilização de menores de idade na Copinha. São 147 em 156 jogos da fase de grupos em 2025. Na edição inteira de 2024, foram escalados 129 atletas até 17 anos. A média de idade do Bahia, o mais jovem entre 128 clubes, é 16,94. O elenco principal do clube vinculado ao Grupo City fará a pré-temporada na Espanha, e será representado pelo sub-20 na largada do Campeonato Baiano.

O problema não é exclusividade dos times com pré-temporada no exterior. O Brasileirão terminou em 8 de dezembro. Logo, os jogadores começaram a retornar das férias na terça-feira. O Botafogo volta dia 14, 18 dias antes da Supercopa Rei contra o Flamengo, em Belém.

Em qualquer caso, é humanamente impossível estrear no Estadual na plenitude física, técnica e mental. Falamos de futebol de alto rendimento, mas alguns dirigentes insistem em tratar seus produtos como pelada de bairro.

Donos de direitos de transmissão não colocarão em cartaz neste fim de semana Arrascaeta, Cano, Philippe Coutinho nem Igor Jesus. As telinhas serão vitrines para jogadores sub-20.

Tem tudo para piorar. O Sul-Americano Sub-20 começa no dia 23. Vem aí a Libertadores. Corinthians e Bahia dispensarão os estaduais por vaga na fase de grupos. Tem Copa do Brasil, Brasileirão, o novo Mundial de Clubes da Fifa...

A agenda masculina está ruim? A do feminino nem existe! Ainda não há data para nada no país da Copa de 2027. Os times mal sabem o que fazer em 2025. Falava-se na volta de Marta ao Brasil para o Corinthians. A Rainha renovou com o Orlando Pride por dois anos. Por quê? A falta de calendário ajuda a explicar...