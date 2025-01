Prioridades e desafios tecnológicos em 2025

FLORIANO PESARO — Diretor de Gestão da Cooperativa da ApexBrasil

O chief information officer (CIO), ou diretor de informações, ocupa uma posição estratégica na gestão de tecnologia da informação (TI) e na transformação digital das organizações. No setor público, seu papel é ainda mais relevante, pois suas decisões afetam diretamente a eficiência dos serviços governamentais e a qualidade de vida dos cidadãos. O relatório 2025 CIO Agenda: Top Priorities and Technology Plans for Governments, da Gartner, apresenta um panorama claro das prioridades e dos desafios dos líderes de TI para o próximo ano.

De acordo com o estudo, os orçamentos de TI no setor público deverão crescer, em média, 3,2% em 2025. Entre as áreas prioritárias para investimento, estão a cibersegurança, que será ampliada por 89% dos entrevistados, inteligência artificial (IA), priorizada por 82%, e inteligência de dados, com 84% dos CIOs indicando aumento nos recursos destinados. Em contraste, tecnologias legadas, como data centers tradicionais, sofrerão cortes significativos, com 34% dos gestores planejando reduzir aportes nessas áreas. Essa redistribuição reflete a busca por modernização e eficiência.

A aplicação de novas tecnologias também é destaque, com plataformas de desenvolvimento low-code/no-code, inteligência artificial generativa e inteligência artificial convencional previstas para serem implementadas em 95% das organizações até 2027. Essas soluções têm o objetivo de agilizar processos e oferecer maior personalização nos serviços públicos, acompanhando as demandas dos cidadãos e melhorando a entrega de valor.

Quando se trata da escolha de fornecedores, os CIOs consideram critérios como o custo total de propriedade, apontado por 60% dos entrevistados como prioritário, inovação, citada por 55%, e o roadmap do produto, com 54%. Já os principais objetivos esperados com os investimentos em tecnologia incluem a melhoria da experiência do cidadão ou cliente e a conformidade regulatória, ambos citados por 93% dos líderes, além do aumento das margens operacionais, apontado por 89% dos participantes.

No contexto brasileiro, a ApexBrasil tem se destacado como um exemplo de instituição pública que utiliza a tecnologia para modernizar sua atuação. Sob a liderança do presidente Jorge Viana, a agência vem consolidando sua posição como referência em transformação digital. O programa Agência Digital, que prevê investimentos relevantes em 2025, exemplifica essa evolução. Com ações que vão desde a integração de sistemas até a automação de processos, a iniciativa busca aumentar a eficiência operacional, melhorar a experiência dos clientes e garantir um atendimento mais ágil e personalizado.

Entre os avanços promovidos pela ApexBrasil, destaca-se o piloto da Jornada Exportadora, que utiliza inteligência artificial para mapear e otimizar as etapas percorridas pelas empresas no processo de exportação. Essa iniciativa vai além da simples oferta de produtos digitais, propondo um acompanhamento contínuo e customizado para responder às necessidades específicas de cada cliente. Outro marco importante é a governança de dados, que está sendo fortalecida por meio de contratos com empresas especializadas, como Microsoft e Hyti, para aprimorar a qualidade das informações e permitir análises mais profundas e assertivas.

Sob minha responsabilidade como diretor de Gestão Corporativa e COO (Chief Operating Officer), a ApexBrasil tem trabalhado para implementar tecnologias emergentes que facilitem a tomada de decisão e aumentem a eficiência administrativa. Soluções como robôs de acessibilidade, automação de processos e inteligência artificial generativa têm transformado a forma como interagimos com nossos públicos-alvo, garantindo respostas mais rápidas e relevantes às demandas do mercado.

A aplicação de inteligência artificial na ApexBrasil também está transformando a maneira como as empresas acessam informações e tomam decisões sobre exportação. Ferramentas avançadas têm possibilitado a criação de algoritmos para prever tendências de mercado e oferecer recomendações personalizadas em tempo real, acompanhando as necessidades específicas dos exportadores. Além disso, a integração de dados internos e externos permite uma visão mais completa e confiável para apoiar as estratégias de internacionalização das empresas brasileiras.

A experiência da ApexBrasil demonstra que a transformação digital vai além da adoção de tecnologias avançadas. Trata-se de uma mudança de mentalidade, que exige o fortalecimento da governança, a integração de processos e o foco em resultados concretos para os cidadãos. Sob o comando de Jorge Viana, a agência tem mostrado que é possível inovar, modernizar e ampliar o impacto das políticas públicas, posicionando o Brasil como protagonista no mercado global.

O cenário traçado pela Gartner evidencia que os CIOs, assim como as lideranças de organizações como a ApexBrasil, têm um papel fundamental na construção de um futuro mais eficiente, inclusivo e orientado para resultados. A transformação digital não é apenas uma necessidade técnica, mas um compromisso estratégico com a inovação e o desenvolvimento sustentável.