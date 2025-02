2025 chegou, Brasil!!

Sessão do Senado para eleição do novo presidente - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

Janeiro pareceu interminável e, em alguma medida, insuportável. Fernanda Torres e a trupe toda do filme Ainda estou aqui, junto à indicação ao Oscar, salvaram meio mundo. O garotinho do meme "Cheguei, Brasil" colou por aqui dando aquele ar de graça que tanto nos caracteriza e enobrece — no fim das contas, só o humor salva mesmo. Lembrei-me dele ontem, quando 2025 chegou de novo.

Desta vez, chegou o ano novo político, abrindo os trabalhos do Congresso Nacional, com a eleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Notícia quente tem lá sua graça para quem tem o jornalismo nas veias.

Aqui na Redação, não importa o tipo de cobertura — de eleição americana aos arranjos e desarranjos econômicos, passando por temas comportamentais e espirituais —, estamos sempre prontos para festa. As eleições de Davi Alcolumbre (União Brasil) para liderar o Senado e de Hugo Motta (Republicanos), para a Câmara foram acompanhadas em tempo real pelo site do jornal. Pelas redes, contamos os bastidores e a votação nas duas Casas Legislativas, com participação ao vivo dos repórteres em uma estação de mídia do jornal instalada no Congresso Nacional.

Às 17h, o jornal fez uma edição especial do CB.Poder, com transmissão ao vivo no site e nas redes sociais. Por fim, os leitores terão em mãos, na edição do impresso de hoje, uma análise dos impactos da mudança no comando do Legislativo. Um trabalho de fôlego para oferecer aos leitores e seguidores notícias frescas, atualizadas e aprofundadas sobre este início do ano Legislativo e seus desdobramentos.

Como janeiro mostrou, teremos um ano que exigirá fôlego. Para o horóscopo chinês, começou o Ano da Serpente de Madeira — transformação, mas também cautela. Para a política, o Centrão no comando do Congresso vai impor desafios ao governo Lula, assim como os juros altos, a gasolina cara e a queda na aprovação do presidente. Do lado de cima do Equador, Trump seguirá muito provavelmente fazendo o que prometeu — o que contraditoriamente é um péssimo sinal pro mundo.

Para evitar baixo-astral logo no início da jornada, vamos lembrar que ainda vai ter carnaval; e de quebra dois Óscares, pelas minhas previsões; que Iansã, a força na natureza, regerá 2025; e que, para os católicos, é o Ano do Jubileu. Cada um, com seu credo e sua força, terá motivos para festejar. Como otimista incorrigível, com algum sincretismo e apego ao simbólico, eu vou indo e escrevendo do jeito que a inspiração pedir e o humor acordar. Já agradeço por mais um ano de boa companhia por aqui. Chegou 2025, Brasil!!!