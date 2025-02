Momentos marcantes

Em estada recente no Rio de Janeiro, assisti aos espetáculos Elas brilham e Rock in Rio 40 anos, que me levaram de volta volta no tempo e a recordar momentos que se tornaram marcantes em minha trajetória de repórter da área de cultura ao longo de cinco décadas de atuação como funcionário do Correio Braziliense.

Alguns desses momentos tiveram como referência o palco do Tereza Rachel, inaugurado em 1972 e que, desde 2012, tem o prenome de Teatro Claro, localizado no primeiro shopping do Rio, na rua Siqueira Campos, em Copacabana.

Lá está em cartaz o citado Elas brilham, que focaliza o legado de divas da canção da importância de Elis Regina, Maria Bethânia, Rita Lee, Billie Holiday, Aretha Franklin, Tina Turner e Edith Piaf, e celebra outras mulheres que se destacaram enquanto atriz, artes plásticas, cientista e profissionais de outras áreas.

Naquele espaço artístico, assisti à extraordinária Bibi Ferreira no clássico Gota D'água, de Chico Buarque e Paulo Pontes; ao maravilhoso Gal fatal, da inesquecível Gal Costa; à chegada dos Novos Baianos à cidade maravilhosa, vindos de Salvador, com o show O desembarque dos bichos depois do dilúvio universal; ao Nada será como antes, que abordou o universo sonoro de Milton Nascimento e Clube da Esquina, a Beatles num céu de diamante, entre tantos outros grandes eventos musicais e teatrais.

Outras das minhas doces reminiscências estão relacionadas com a primeira e icônica edição do Rock in Rio, festival, que, em 1985, colocou o Brasil no mapa da música do mundo. Guardo na memória os concertos do Iron Maiden, Queen, James Taylor, Nina Hagen e, claro, o do Barão Vermelho. Foi de arrepiar ver e ouvir Cazuza cantando Pro dia nascer feliz, para celebrar a volta da democracia no dia em que o Brasil voltou a ser um país democrático, depois de obscuros 21 anos de ditadura.