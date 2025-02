Visão do Correio: Festa de oportunidades

Marca registrada do Brasil, o carnaval já está tomando conta do país - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Marca registrada do Brasil, o carnaval já está tomando conta do país. A festa, que este ano oficialmente acontece no começo de março, cada vez mais mobiliza foliões de diversas partes do território nacional. Setores importantes da economia são impulsionados, como comércio, transporte, segurança e turismo. Esse último, especialmente, tem uma oportunidade que não pode ser desprezada.

De cidades de pequeno porte a metrópoles, as ruas são ocupadas durante o feriado por turistas, num movimento que inspira as prefeituras na conquista do interesse de potenciais visitantes. Sem contar os próprios moradores, que se animam a sair para as ruas e podem ser despertados para possibilidades locais antes ignoradas.

No quesito público estrangeiro, presença constante no evento, uma atenção especial. Merece ser valorizado como potencial chance de negócios futuros. Hotéis, restaurantes, bares e lojas lucram durante a festa e ainda têm muito a ganhar nos meses seguintes.

Em 2024, o índice de atividade turística foi positivo no Brasil. Segundo levantamento realizado pelo Ministério do Turismo, os investimentos diretos na área vindos de fora atingiram a marca de US$ 360 milhões — um aumento de 40% em relação a 2023, quando o país recebeu US$ 257 milhões. Ainda de acordo com dados divulgados pela pasta, a intenção dos brasileiros de viajar pelo país apresenta crescimento considerável.

Para transformar toda a vocação do turismo em crescimento constante é preciso, além de não desperdiçar a propaganda que acontecimentos como o carnaval oferecem, avançar na resolução de questões cruciais, como infraestrutura e segurança, e apresentar atrativos ao público. Passadas as festas, é comum serem apontados nos balanços feitos pelos foliões problemas como falta de banheiros públicos, dificuldade nos deslocamentos entre os blocos e deles para casa ou outros pontos e sensação de insegurança.

Opções de transporte que privilegiem a logística e o conforto são fundamentais. Limpeza dos municípios, policiamento, espaços públicos de lazer bem cuidados são pontos a serem melhorados pelos governos municipais — se possível, em colaboração com as esferas estaduais. As empresas também possuem seu papel na qualificação permanente dos serviços prestados, fator essencial para o sucesso desse tipo de segmento.

No mês de abril, em Brasília, está prevista a IV Marcha dos Secretários de Turismo, uma realização da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur). Sob o tema "Construindo o futuro do turismo", gestores públicos e profissionais vão debater políticas, tendências e estratégias para o desenvolvimento sustentável dos negócios. O encontro é propício para análise e discussão dos resultados do carnaval, pensando no cenário que pode ser explorado a partir da folia. O que parece ser apenas diversão é um relevante caminho de expansão do setor.

Evidente nos desfiles dos blocos e das escolas pelas ruas, a diversidade cultural e paisagística do Brasil precisa ser explorada durante o evento para render frutos contínuos. Pautas como sustentabilidade e turismo consciente atraem os visitantes e devem aparecer nos dias de carnaval. Cabe aos prefeitos, governadores, empresários e investidores ficarem atentos às possibilidades.

A festa momesca é um cartão de visita para "fidelizar" o turista que já participa, assim como para conquistar quem vê pela televisão ou por outros meios de comunicação e redes sociais. Direcionar as ações necessárias para a promoção dos variados destinos pelo país é exercício que deve ser feito e refeito ano após ano. Se o Brasil é "o país do carnaval", que seja lembrado pela beleza da festa, organização e oportunidades.