Tempo de folia

O clima de folia carnavalesca começa a se espalhar por Brasília. Nesta quinta-feira, às 20h30, a Sr. Gonzales Serenata Orquestra, liderada pelo guitarrista e vocalista André Gonzales, fará show Baile Máscara, no Espaço Cultural do Clube do Choro (Eixo Monumental). No repertório, não faltarão sambas, marchinhas e frevo. O grupo sugere que os espectadores usem fantasias, como as de arlequim, colombina e pierrô.

No Setor Bancário Sul, também conhecido como Setor de Diversão Sul, ponto de encontro dos boêmios, principalmente no período do carnaval, a diversão será ainda maior. Durante quatro noites, de sexta-feira a segunda-feira da próxima semana, o clima de festa se concentrará no Âmbar (onde existia o Calaf), tendo como atrações BNegão, Confronto Sound System, Bloco Aparelhinho, Baile Explosivo, Cansadas e Gostosas.

Folia Roqueira é o nome do evento que o UK Music Hall (411 Sul) promoverá no sábado, sob o comando do Segundo Tempo, grupo que tem como líder o cantor e guitarrista Xexéu, ex-Timbalada. Há ainda a participação do bloco Te Conheço de Outros Carnavais.

Também no sábado, 30 ritmistas do tradicional Bloco Galo Cego, liderado pelo percussionista Bruno Dourado, vão agitar a área da Galeria dos Estados — de frente para o Eixinho —, a partir das 13h. A expectativa é de reunir muitos foliões.

De sábado a segunda-feira da próxima semana, a partir das 9h, o Eixo Ibero-Americano se transformará na Plataforma da Diversidade para a folia de 2025. Ali, no primeiro dia, o agito ficará por conta do grupo Banho de Cheiro com Yas e Ogans, Bloco Rainha de Copas, Grupo Rebu e o Bloco Sapatão; enquanto no domingo os destaques serão o Bloco Divindade e o Baile de Letícia Fialho.

Na sequência, os blocos Os Alquimistas estão Chegando e Cafuçu do Cerrado se apresentarão na segunda-feira, a partir das 15h; enquanto na terça-feira, com início no mesmo horário, o espaço abrirá alas para a escola de samba Capela Imperial.

Uma das novidades do carnaval deste ano será a utilização do gramado do Estádio Nacional Mané Garrincha, entre 28 deste mês e 3 de março, para shows com artistas de estilos diversos: Thiago Nascimento, O Grelo, Zé Neto e Cristiano, Gloria Groove, Pabllo Vittar, Valesca Popozuda.

Outro local onde, também, o carnaval brasiliense deverá reunir muitos foliões, entre sábado e terça-feira, é a Esplanada dos Ministérios, ao lado da Biblioteca Nacional. Naquele espaço, a tradicional Gran Folia receberá blocos e grupos consagrados ,como Baratona, Bloco do Amor, Bloco das Montadas, Divinas Tetas, Galinho de Brasília, Mamãe Taguá, Pacotão e Raparigueiros, Banda da Baratinha, Aretuza Lovi, Tati Quebra Barraco, Ane E Ketu e Romero Ferro.

Como se observa, não faltarão blocos, festas e eventos diversos voltados para a folia, nos quais os brasilienses poderão extravasar energia, ao cair na farra por quatro dias. Então, é aproveitar, pois logo adiante vem a quarta-feira de cinzas.

Para os que não se fartarem com tanta folia, ainda haverá a ressaca com O Carnaval do É O Tchan, promoção da AABB (Setor de Clubes Sul), em 8 de março. Antes, subirão ao palco os grupos locais Ali Babá e Clima de Montanha.