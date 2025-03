Visão do Correio: A força e o impacto do carnaval no Brasil

De Norte a Sul do país, o carnaval toma conta das ruas, avenidas, clubes, parques, praças e das casas dos brasileiros. Mas a maior festa popular do Brasil — que é sinônimo de alegria e despreocupação — não fica restrita à diversão. A folia impulsiona a economia e apresenta oportunidades para negócios diversos. De empresas a empreendedores individuais, a celebração momesca possibilita crescimento e até mesmo sustento para muitas famílias.

Projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que o carnaval de 2025 deve gerar, em todo o território nacional, R$ 12 bilhões em faturamento. Com isso, a edição atual pode ser a mais lucrativa desde 2015, com crescimento de 2,1% em relação a 2024. Já estimativa do Ministério do Turismo, com base em dados das secretarias estaduais, indica que a festa deve ser comemorada por mais de 53 milhões de pessoas — essa previsão representa um aumento de cerca de 8% em relação ao ano passado.

Tanta movimentação precisa ser valorizada na mesma proporção dos números. Vitrine do país para o mundo, o carnaval oferece a chance de atrair cada vez mais estrangeiros — não apenas durante a própria festa, mas principalmente fora dela. Para isso, é preciso transformar a atração espontânea dos dias sob o reinado de Momo em propaganda para as demais possibilidades que o Brasil possui, desde os aspectos culturais até a riqueza de opções de lazer, aventura, ecoturismo, turismo religioso e de negócios. Se o país somar a vocação de receber bem as suas belezas naturais, o resultado será positivo em vários campos.

É claro que algumas questões precisam ser resolvidas e melhoradas. Infraestrutura e segurança, por exemplo, são quesitos indispensáveis para quem viaja. Já sustentabilidade e turismo consciente são pautas relevantes para muitos visitantes. O importante é que gestores públicos, empresários e cidadãos percebam o carnaval como inspiração para tendências e estratégias de desenvolvimento e faturamento. Isso em uma cadeia produtiva que envolve áreas além do turismo, como serviços, alimentação, transporte, comércio, vestuário e outras.

Com enorme potencial, o carnaval é uma fonte de geração de empregos e de riqueza para o Brasil. Por isso, aprimorar, profissionalizar e, especialmente, criar eventos que alcancem a envergadura da folia são atitudes fundamentais. O turismo interno é mais um ponto de destaque do período carnavalesco que deve ser ampliado para outras festividades espalhadas pelos estados.

Campeão de vendas e de cenários para investimentos, há décadas o carnaval mostra a força que o país possui quando a população se mobiliza. Fazer desse sucesso um impulso para o crescimento econômico deve ser objetivo de todos. Direcionar as ações necessárias nesse sentido é tarefa que precisa partir dos governos municipais, estaduais e federal de uma forma que motive setores da sociedade em geral. Marco importante da identidade nacional, o carnaval também tem tudo para entregar ao Brasil oportunidades que ultrapassam os seus limites no calendário. E aos foliões, além da celebração, a festa proporciona muitas possibilidades duradouras.