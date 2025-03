Do Oscar a Le Bron James: celebrando feitos e inspirando sonhos

Embalado pelo clima do Oscar, aproveitei um tempinho do carnaval para assistir a um dos filmes mais aclamados pela crítica nos últimos meses. Falo de Dias perfeitos, de Win Wenders, que conta a história de Hirayama, um homem de meia idade que trabalha como faxineiro nos banheiros públicos de Tóquio.

Com uma trilha sonora fantástica, recheado com clássicos de Rolling Stones, Lou Reed e The Animals, o filme tão celebrado em Cannes traz uma bela mensagem em meio à crítica social a que se propõe: a importância de se viver um dia após o outro, curtindo os momentos da rotina, apreciando as coisas simples da vida, como ouvir uma boa música, ler um livro ou admirar a natureza. "Da próxima vez é da próxima vez. Agora é agora", cita Hirayama.

Por isso, fazendo uma analogia ao pensamento do protagonista de Dias perfeitos, vejo a importância de valorizar os feitos. Nosso tão festejado Ainda estou aqui entrou para a história e atingiu um ponto inédito na história do cinema nacional. Tenho certeza de que, daqui a uns anos, todos vão se lembrar do que faziam no exato momento da entrega do Oscar de 2025. Algo semelhante ao que ocorre quando recordamos a conquista de uma Copa do Mundo ou mesmo tragédias, como a morte de Ayrton Senna.

Toda a reverência a Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello e demais integrantes do elenco é mais do que importante, assim como ocorre no esporte. Nesta semana, tivemos o feito do norte-americano Lebron James ao romper a marca de 50 mil pontos marcados na NBA. São mais de mil partidas consecutivas em que o atleta entra em quadra e faz ao menos 10 pontos em um jogo de basquete.

Aqui no Brasil, temos grandes marcas no esporte que precisam ser celebradas sempre, como Pelé, o maior goleador do futebol; e Jorge Ricardo, o jóquei com mais vitórias em todo mundo, entre outros feitos dos nossos esportistas. São vitórias pessoais, mas que elevam o nome do país.

Em uma nação com tantos desafios e dificuldades sociais, o sucesso de Ainda estou aqui vale como uma inspiração para perseguirmos ainda mais os nossos sonhos, como é o caso do próprio Walter Salles que bateu na trave em 1999 com Central do Brasil, e, ao mesmo tempo, buscar beleza e significado no dia a dia, como nos mostra Hirayama. Sim, a vida presta, a frase da moda.