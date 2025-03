Proteção contra HPV

O câncer do colo do útero, causado pelo papilomavírus humano (HPV), é um dos principais motivos de morte de mulheres. A cada ano no Brasil, ocorrem mais de 17 mil novos casos da doença. O vírus também pode provocar tumores de vulva, ânus e vagina. Em homens, o câncer relacionado ao HPV é mais frequente no pênis, no ânus, na boca e na garganta. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) — escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) —, a vacinação é a melhor forma de prevenir a infecção, assim como as complicações e os tumores provocados pelo vírus. E o imunizante se mostra mais eficaz quando administrado em meninos e meninas entre 9 e 14 anos.

Apesar de a vacina estar disponível, há pelo menos 7 milhões de adolescentes entre 15 e 19 anos que não se imunizaram na idade indicada. Por isso, o Ministério da Saúde vai tentar "resgatar" esse grupo que está sem proteção.

Aqui no Distrito Federal, desde a última segunda-feira, o imunizante está liberado para jovens de 15 a 19 anos. A vacinação prosseguirá até 14 de junho — a partir dessa data, voltará a ser exclusiva para a faixa etária de 9 a 14 anos. Para receber a dose, basta levar documento de identidade e carteira de vacinação — se não tiver mais os registros, serão aplicados todos os imunizantes recomendados para a idade. A lista dos locais de vacinação pode ser acessada no site www.saude.df.gov.br/vacinacao-de-rotina/.

Graças à ciência — outrora achincalhada neste país —, existe vacina capaz de prevenir uma doença tão perigosa. Uma blindagem para a vida adulta de crianças e adolescentes.

Vacinas são seguras e eficazes, atestadas por autoridades de saúde do mundo todo. Se você, porém, estiver com algum receio sobre o imunizante contra HPV ou outras doenças, informe-se com uma fonte confiável, como o Ministério da Saúde. A pasta tem o Programa Saúde com Ciência, que tira dúvidas e desmente fake news que circulam pelas redes sociais. O endereço é www.gov.br/saudecomciencia.

Pais ou responsáveis, não permitam que meninos e meninas corram riscos. Se eles estiverem com doses atrasadas, de qualquer vacina, procure o posto de saúde e coloque tudo em dia. Leve-os para receber a proteção que os imunizantes oferecem.