Francisca, uma guerreira cearense

Faleceu no último dia 2, aos 77 anos, a professora titular aposentada da Universidade de Brasília (UnB) Maria Francisca Pinheiro Coelho, nascida em Jaguaribe (CE) em dezembro de 1947. Francisca era formada em ciências sociais pela Universidade do Ceará (1974) e fez mestrado e doutorado na UnB.

A professora deixa uma vasta produção acadêmica, como a biografia do colega de movimento estudantil na Universidade Federal do Ceará (UFC) José Genoíno, escolhas políticas, e as obras Política, ciência e cultura em Max Weber; Políticas sociais para o desenvolvimento; A esfera da política e O público-privado na educação. Foi presidente da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUNB) de 1998 a 2000, e responsável pelo lançamento da pedra fundamental da Casa do Professor, onde seu corpo foi velado na quarta-feira, dia 5.

Francisca, ou Loura como a conheciam, fundou o PT nacional e local, e sua vida decorreu entre duas grandes paixões: a academia e a política. Na academia, as principais contribuições de Francisca ao longo da sua carreira se referem às questões educacionais, sobretudo ao debate sobre o ensino público e laico. Também se referem ao pensamento de Hannah Arendt, na discussão sobre a democracia — seu último pós-doutorado na Alemanha foi para pesquisar nos arquivos locais sobre essa grande pensadora. Ou seja, a sociologia da educação e a sociologia política foram seus grandes eixos de análise e produção.

No lançamento do livro da Francisca intitulado O público e o privado na educação brasileira: o conflito na Constituinte, eu afirmei que a minha alegria com esse lançamento se devia a várias razões. Inicialmente, pelo fato, indicado pela própria autora, de que o momento da Constituinte foi marcado pelo espírito de uma época, a democracia.

A Assembleia Nacional Constituinte aconteceu na chamada Nova República, com uma intensa participação da sociedade civil, cheia de esperança de mudanças, depois de 21 anos de ditadura. Em segundo lugar, porque participei também desse período, pois fazíamos parte de um grande projeto de pesquisa com as professoras Maria Lucia Maciel, Ana Maria Fernandes entre outros, durante a Constituinte, e na qual pudemos acompanhar de perto as comissões da Família, Educação Cultura e Esportes e a outra de Ciência, Tecnologia e Comunicação.

Finalmente, e não menos importante, pelo fato de ser dos melhores estudos que já li sobre a manifestação de conflitos de interesses, tema clássico e contemporâneo da sociologia. Esse conflito, protagonizado pelos republicanos versus liberais conservadores, não se expressaram apenas no campo da educação, embora a análise da autora tenha se detido nesse campo, no que concerne especificamente ao debate público e privado.

Para concluir, gostaria de destacar algumas qualidades pessoais que pude apreciar durante nossa longa convivência. Conheci-a na realização do mestrado na UnB, na década de 1980, na primeira turma do nosso doutorado em sociologia em 1984. Nesse convívio, o que mais me impressionava em Francisca era a sua integridade e firmeza com os princípios políticos e a postura acadêmica. Essa guerreira cearense teve uma importância política muito grande no movimento estudantil em Fortaleza e na fundação do PT. Era muito firme, mas não fundamentalista nos princípios políticos, pois criticava o que era preciso ser criticado e defendia arduamente o que achava correto.

Há 20 dias, nos encontramos no cinema. Vimos o filme O conclave e o comentamos. Não imaginava que seria a última vez que nos veríamos. Me ligou, depois de operada, para pedir que eu a substituísse numa banca, ainda falando com voz forte. Eu estava impossibilitada naquele dia, mas me ofereci para outra data. Não imaginei que o estado dela se agravaria tanto. Não consegui falar mais com ela. Foi a última vez mesmo.

Deixa um vazio imenso na nossa sociologia, mas seu legado como pessoa e como professora estão ainda aqui. Sigamos adiante, a partir desse legado, analisando e lutando pela democracia e pela educação pública.