As inspirações de Dorival Jr

Dorival Júnior e a comissão técnica viram jogos pela tevê e presencialmente nos estádios do Brasil e da Europa no intervalo de 120 dias antes dos duelos contra Colômbia e Argentina nesta Data Fifa. Dois times agradaram muito ao dono da prancheta verde-amarela: o Liverpool, comandado pelo técnico holandês Arne Slot, e o Barcelona, do alemão Hansi Flick. Os líderes, respectivamente, dos campeonatos Inglês e Espanhol, ajudam a explicar os planos do comandante da Seleção para Neymar e Pedro na sequência do trabalho.

Em 23 de fevereiro, o Liverpool encantou ao derrotar o Manchester City com autoridade por 2 x 0 no Etihad Stadium, pelo Campeonato Inglês. Naquele dia, os Reds usaram no sistema tático 4-4-2, sem um homem de referência. Do meio para a frente, havia uma linha de quatro formada por Salah na direita, Gravenberck e Mac Allister no papel de volantes, e Luis Díaz aberto na esquerda. À frente deles, uma dupla de ataque formada pelos meias Curtis Jones e Dominik Szoboszlai. Foi um concerto no Etihad Stadium. Os Reds derrotaram a trupe de Pep Guardiola por 2 x 0.

Dorival foi a Anfield Road em 16 de fevereiro. Viu o Liverpool derrotar o Wolverhampton por 2 x 1 com Diogo Jota no papel de nove à frente de Salah, Szoboszlai e Luis Díaz, mas o coração dele bateu mais forte pela versão do triunfo contra o Manchester City.

Com as devidas adaptações, o Brasil no modo Liverpool teria Rodrygo na direita, Bruno Guimarães e Gerson no centro e Raphinha na esquerda. Vinicius Junior e Neymar formariam a dupla de ataque no 4-4-2 — sem homem de referência. O Liverpool também influencia equipes brasileiras. O Flamengo faz isso com Plata e Michael abertos e Arrascaeta e Bruno Henrique de “centroavantes”. O Bahia ganha amplitude com Everaldo e Thaciano. Jean Lucas e Cauly pisam na área como se fossem centroavantes.

O técnico da Seleção também foi à Catalunha, em 17 de fevereiro, com o filho Lucas Silvestre. Viu a vitória do Barcelona por 1 x 0 contra o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol. O time catalão dificilmente renuncia a um centroavante: Lewandowski. Naquele dia, a trupe azul-grená usou o sistema 4-2-3- 1. Lamine Yamal estava aberto na direita, Gavi no centro e Raphinha na ponta esquerda. A distribuição agradou.

O que Pedro tem a ver com isso? É um dos sistemas sob medida para ele. Dorival Júnior pode emular o Barcelona com Raphinha em uma ponta, Vinicius Junior na outra, Rodrygo centralizado e Pedro emulando como autêntico nove.

O 4-4-2 utilizado contra a Colômbia também privilegia Pedro. João Pedro foi o parceiro de Vinicius Junior, mas o camisa 9 do Flamengo pode perfeitamente formar um par com Vini ou Neymar.

Os planos para o futuro são bons. No presente, Dorival acelera a resolução de um problemão: a saída de bola. tema para depois do clássico contra a Argentina.