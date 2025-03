Alexandra, Natalia e Milton: três ensinamentos sobre a vida

"Alex, Natalia e Milton: os três falam um pouco sobre a vida, com muita sabedoria" - (crédito: Al Bello/Getty Images via AFP/Reprodução/Instagram)

Grandes histórias merecem ser contadas sempre. E em uma semana marcante em Brasília, com um ex-presidente da República se tornando réu por tentativa de golpe de Estado pela primeira vez, três personagens tiveram destaque nos últimos dias: uma filipina, uma ucraniana e um brasileiro.

A grande personagem da semana é, sem dúvida alguma, a filipina Alexandra Eala. Aos 19 anos, a atual número 140 do mundo derrotou a vice-líder do ranking nas quartas de final do Miami Open, um dos 10 torneios mais badalados do tênis, e mais outras duas campeãs de grand slam em etapas anteriores.

Vinda de um país sem tradição no esporte, a história dela encanta. De uma família de atletas, a mãe é nadadora e o tio joga basquete, a jovem tenista estudou na academia de Rafael Nadal, um dos maiores de todos os tempos, e se formou dois anos atrás.

Recebeu o diploma das mãos da polonesa Iga Swiatek, a quem derrotou nas quartas de final. Independentemente do resultado que vai alcançar no torneio, conquistou a todos nós. "É surreal pensar que as circunstâncias mudaram. A vida não para um só minuto", disse, na coletiva após o jogo.

A filipina Alexandra Eala estudou na academia de Nadal e a polonesa Iga Swiatek participou da formatura, dois anos atrás (foto: Rafa Nadal Academy)

A trajetória de Natalia Grace também merece ser destacada. Em alta nos últimos dias por conta da série recém-estreada Uma família perfeita, no Disney+, a história da ucraniana impressiona pelas idas e vindas, e lições de como os prejulgamentos são perigosos.

Com nanismo, ela foi adotada aos 6 anos, mas acabou acusada de mentir a idade, além de ter "comportamento sociopata". Não vou dar spoiler, mas é preciso destacar uma frase de Natalia: "Agora eu quero assumir o controle da minha vida, agarrar minha vida e direcioná-la para onde eu quero ir." Ensinamento que vale para todos nós.

Por fim, é preciso falar também de Milton Nascimento. O documentário com a turnê de despedida do cantor está em cartaz nos cinemas. Cada minuto das quase duas horas vale muito a pena. Bituca, como é conhecido e também faz parte do nome do filme, é celebrado em vida. Ver grandes nomes, como Chico Buarque, Gilberto Gil, Spike Lee, Quincy Jones, Mano Brown, entre outros, falando sobre o compositor carioca criado em Três Pontas (MG) é de encher os olhos.

"De todas as certezas da vida, só os começos são definitivos: o primeiro beijo, o primeiro desejo, o primeiro verso que escrevi", diz o cantor, em um dos trechos do documentário. Alex, Natalia e Milton. Os três falam um pouco sobre a vida, com muita sabedoria. Vale ouvi-los.