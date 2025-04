MPB na tela

Manifestação artística de maior representatividade da cultura popular brasileira, a MPB pode ser apreciada nas telas de cinema com a exibição de filmes sobre três intérpretes que têm contribuído para dignificar ainda mais esse gênero musical: Milton Nascimento, Ney Matogrosso e Rita Lee.

Milton Bituca Nascimento, documentário dirigido por Flávia Moraes, traça o perfil do cantor, compositor e músico carioca que, ao se instalar em Três Pontas ainda na infância, assumiu toda a mineiridade que demonstra possuir.

A relevância desse gigante da música popular brasileira é constatada desde que surgiu no Festival Internacional da Canção de 1967 ao interpretar Travessia, que compôs com o eterno parceiro Fernando Brant.

No filme, chamam a atenção os elogios que ele recebe de outros grandes nomes do nosso cancioneiro — da importância de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Sérgio Mendes, João Bosco, Wagner Tiso — e da música internacional, como Quincy Jones e Wayne Shorter.

Homem com H é o título da película inspirada na vida e na trajetória musical de Ney Matogrosso, iniciada aqui na cidade, ao integrar o Madrigal de Brasília, da Escola de Música, no começo da década de 1970.

A voz incomum desse intérprete impressionante foi ouvida inicialmente por todo o país como integrante do grupo Secos e Molhados. Tempos depois, em sua longa carreira solo, passou a ter admiração do público como cantor e performer. Na cinebiografia com direção de Esmir Filho, Ney é interpretado pelo ator cearense Jesuíta Barbosa.

Ritas, o documentário sobre Rita Lee, exibido inicialmente no festival É Tudo Verdade, em São Paulo e no Rio de Janeiro, deve ser visto como uma cinebiografia da saudosa cantora que iniciou a vitoriosa carreira na banda Mutantes, em meados da década de 1960. A cinebiografia, que celebra a obra da rainha do rock brasileiro, traz imagens inéditas e a última entrevista de Santa Rita de Sampa. A estreia no circuito cinematográfico está marcada para 22 de maio.