Papa Leão XIV: a continuidade do verbo "esperançar"

A proximidade de Leão XIV com Francisco e a postura de honrar os elementos fundamentais do papado a que sucede, trouxe a humildade, a simplicidade e a vocação do cristianismo vivo - (crédito: Maurenilson Freire)

PADRE MIGUEL MARTINS, Superior dos Jesuítas, coordenador do Núcleo Apostólico da Região Brasília/Goiânia e diretor do Centro Cultural de Brasília

ANA PAULA INGLÊZ, Presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, advogada e ouvidora do Serviço Florestal Brasileiro

A fumaça branca que anuncia o novo escolhido traz a alegria do rebanho que encontra seu pastor. A figura de Pedro, o espaço político do papado no mundo contemporâneo, o ritual que envolve a escolha e a anunciação tem lastro na tradição da Igreja — as mudanças, muitas vezes, são vistas com desconfiança. É necessária muita coragem para mudar o que está estabelecido há tantos séculos, e nem sempre há o devido espaço de negociação.

Leão XIII lançou a encíclica Rerum Novarum (Das coisas novas), escrita em 15 de maio de 1891, que criticava a exploração dos trabalhadores e o próprio capitalismo.

O discurso de apresentação trouxe aspectos de continuidade e de conexão com a proposta do saudoso antecessor papa Francisco. A primeira palavra, em rito de estrita cristandade, foi o desejo incondicional da paz. "A paz esteja convosco" é a primeira fala de Jesus Cristo ressuscitado dirigida aos discípulos. Mostra a eles as marcas da crucifixão e novamente diz: "A paz esteja convosco" e repete oito dias depois, no segundo encontro: "A paz esteja convosco" (João 20,19-31). Os discípulos temerosos ainda não alcançavam todas as dimensões da revolução amorosa do Evangelho. Leão XIV institui a paz como momento fundante de seu pontificado: "Onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra, a paz esteja convosco".

Retoma a figura do bom pastor, realizando conexões simbólicas entre seu papado e o de Francisco: o apascentador do rebanho de fiéis. "Deus que nos ama a todos, incondicionalmente." Leão XIV retoma o célebre "construir pontes" para o diálogo, o encontro, em comunhão universal.

Sua origem em Chicago, território de lutas proletárias intensas, terra da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, certamente é um dado relevante na sua formação, como também o reconhecimento da própria trajetória sacerdotal iniciada no Peru, enquanto religioso missionário agostiniano. Um coração latino-americano, com exemplos proféticos de Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arns, que se destacaram por sua atuação em defesa dos direitos humanos, pela denúncia de injustiças sociais e pela promoção do diálogo com outras religiões e setores da sociedade.

Um olhar de relance para trás, mirando o futuro: um fio conector com o reconhecimento das missões propostas pela própria fé, entremeado pelas referências das bases teológicas e doutrinárias do cristianismo que fundaram a instituição Igreja — como um bom agostiniano.

Em seguida, relembra um momento crucial da pandemia, na Páscoa de 2020, quando o papa Francisco rezou a Urbi et Orbi diante de uma Praça de São Pedro vazia. Profetizou a esperança e a fraternidade, e nos abraçou a todos em um enlace necessário ao mundo tomado por desconsolo e ansiedade.

Leão XIV retoma aquela bênção inesquecível e apascenta os fiéis: "Deus nos quer bem, Deus nos ama a todos. O mal não prevalecerá. Estamos todos nas mãos de Deus. Portanto, sem medo, unidos, mão na mão com Deus e entre nós, sigamos adiante. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. O mundo precisa da sua luz". E agradece ao papa Francisco.

Sua proximidade com Francisco e a postura de honrar os elementos fundamentais do papado a que sucede, trouxe a humildade, a simplicidade e a vocação do cristianismo vivo. Em outro contexto, suas palavras do discurso inicial seriam do próprio Francisco.

Coloca a Igreja "de braços abertos, a todos, todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo, do amor". Traz especial atenção ao legado de maior peso do papa Francisco: a busca pela sinodalidade e por uma igreja horizontalizada, misericordiosa e em missão, que caminha com fundamento na paz, na caridade e sendo próxima a quem sofre.

Esteve presente a devoção mariana e sua primeira bênção como papa — aquela mesma Urbi et Orbi.

Àqueles que esperam que suas posições, enquanto bispo, sejam similares neste novo momento, entendam que a um bispo cabe pouco em opinar e muito em servir. Como papa, o servir se modifica e transborda a missão sacerdotal. O peso do anel papal é lastro para novos posicionamentos, novas responsabilidades e, principalmente, um novo apelo à fé.

Antes, ainda, da primeira palavra, a postura de Leão XIV se mostra visivelmente emocionado, sereno. Com lágrimas contidas e um sorriso terno e gentil, Leão XIV surgiu no balcão da Basílica de São Pedro.

O verbo "esperançar" significa dar ou inspirar esperança. O papa Francisco, frequentemente, usava este verbo para enfatizar a importância da esperança na vida dos cristãos e na construção de um futuro melhor. Como síntese do discurso de Leão XIV permanece o verbo "esperançar".