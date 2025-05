Violência que só cresce

O levantamento mostrou que, de 2013 a 2023, foram assassinadas 2.124 crianças de 0 a 4 anos e 6.480, meninos e meninas entre 5 e 14 anos. A residência foi o local onde ocorreu a maioria dos crimes: em 67,8% e 65,9% dos casos, respectivamente.



A chamada violência não letal — física, psicológica, sexual e negligência/abandono — teve elevação de 36,2% entre 2022 e 2023. O estudo chamou a atenção, também, para o crescimento de 52,2% no número de notificações de agressões físicas a crianças de 0 a 4 anos nesse período.



A violência provoca uma série de impactos físicos e mentais em meninos e meninas, levando a quadros como ansiedade e depressão. Um dos reflexos é a elevação na quantidade de crianças, a partir de 10 anos, e de adolescentes que se suicidaram: entre 2013 e 2023, 11.494 deles tiraram a própria vida, um aumento de 42,7%. "Esse número, principalmente, revela o nosso malogro civilizatório em cuidar das novas gerações", aponta o relatório, divulgado pelo Ipea, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.



Os assassinatos e as demais violências são praticados, majoritariamente, por familiares ou parentes, ou seja, justamente quem deveria proteger meninos e meninas. As agressões partem de mães, pais, padrastos, madrastas, avós, tios, irmãos, primos.



Há leis que determinam a proteção de crianças e adolescentes — especialmente nossa Carta Magna — e há uma série de pesquisas e estudos mostrando a extensão da pandemia de violência contra eles, mas não há, de forma alguma, urgência do poder público para combater essa atrocidade.



O enfrentamento é complexo, sim, pois a brutalidade ocorre, em sua imensa maioria, no ambiente doméstico, mas o tamanho do desafio não pode ser justificativa para a omissão. Faltam políticas públicas efetivas de prevenção e cuidado. Falta engajar sociedade e famílias nessa luta. Temos de abrir os olhos para a dimensão da atrocidade que ocorre rotineiramente neste país e suas terríveis consequências.



Daniel Cerqueira, técnico do Ipea, enfatizou a calamidade, em entrevista ao Estadão: "Nossas crianças e jovens estão sendo massacrados dentro de casa". Até quando tanto sofrimento continuará a ser, criminosamente, ignorado?