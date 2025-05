Do legado ao futuro: o papel das mulheres na fusão PSDB Podemos

Maria de Lourdes Abadia — ex-governadora do DF, ex-deputada constituinte; Luciana Loureiro — advogada, fundadora da Abradep, presidente do PSDB-Mulher do DF



A política brasileira vive um novo capítulo com o avanço das discussões sobre o processo de fusão entre o PSDB e o Podemos, uma união de trajetórias que têm como marca a defesa intransigente da democracia, da responsabilidade com as contas públicas, da transparência, do desenvolvimento sustentável e da justiça social. Este não é apenas um movimento estratégico de fortalecimento institucional. É, acima de tudo, um pacto pelo futuro do Brasil. Ele nos convida a olhar para o futuro sem esquecer o caminho trilhado até aqui — um caminho feito de conquistas, princípios e resistência democrática.

Conhecida pelos meus eleitores como Maria Abadia, fui a primeira mulher a governar o Distrito Federal e deputada constituinte. E como uma militante histórica da social-democracia, não posso deixar de lembrar que cada passo dado hoje é sustentado por um legado que precisa ser honrado.

O PSDB construiu pontes, garantiu estabilidade econômica, medicação de baixo custo, promoveu reformas estruturantes, carrega em sua história a marca do compromisso com o social e democratizou as telecomunicações. O Podemos, por sua vez, surgiu da vontade de romper com práticas políticas duvidosas, valorizando a transparência, a participação popular e o uso da tecnologia como aliada na construção de um Estado mais próximo das pessoas.

Esta fusão é, portanto, mais do que uma união formal: é a esperança de renovar compromissos, integrar visões e criar um partido mais conectado com as urgências do presente e as esperanças do amanhã. É um encontro entre a experiência e a inovação — entre o compromisso histórico com as instituições e a ousadia de fazer diferente.

E, nessa reconstrução, é fundamental que as mulheres tenham voz, espaço e protagonismo. Não há renovação política sem a ampliação real da participação feminina. Sei o quanto é simbólica e necessária a presença de mulheres em espaços de poder e decisão.

Como presidente do PSDB-Mulher do Distrito Federal e especialista em direito eleitoral, acredito que o fortalecimento da presença feminina nas estruturas partidárias é uma condição essencial para que essa fusão não se limite à soma de estatutos, mas represente um avanço real na representatividade. Precisamos garantir que o novo partido seja um instrumento eficaz de inclusão política, atento às pautas de gênero, igualdade e proteção social.

Mulheres já demonstraram, com trabalho e competência, que são parte fundamental da política que transforma. Agora, com essa nova formação partidária, temos a chance de garantir que essa presença seja cada vez mais efetiva e respeitada. O novo partido que nasce dessa fusão precisa incorporar a diversidade como princípio e a participação feminina como compromisso permanente.

Além disso, este é o momento ideal para fortalecer iniciativas de formação e capacitação de novas lideranças femininas, principalmente em regiões onde a participação política das mulheres ainda enfrenta obstáculos estruturais. Acreditamos que só com mais mulheres preparadas, empoderadas e incentivadas a disputar espaços, será possível transformar não apenas os partidos, mas também a política como um todo.

A construção dessa nova identidade partidária exige diálogo, escuta e compromisso com a ética e com a democracia. Reunir as forças de dois partidos com histórias tão marcantes é também um exercício de humildade política e de responsabilidade institucional. E é nesse ambiente de construção coletiva que a presença feminina faz toda a diferença: as mulheres sabem — como poucas — articular interesses diversos, promover consensos e trabalhar com foco no bem comum.

É tempo de olhar para o passado com gratidão, reconhecer o presente com responsabilidade e construir o futuro com coragem. Que essa fusão fortaleça nossos ideais, renove nossas práticas e abra ainda mais espaço para que mulheres liderem, decidam e inspirem. Estamos prontas para esse novo tempo — com a firmeza de quem carrega um legado e a esperança de quem acredita na política como caminho de transformação.