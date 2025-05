PSG e Inter faturam no Brasil

A finalíssima da Uefa Champions League, hoje, às 16h, no Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, é uma aula magna dos gestores do Paris Saint-Germain da França e da Internazionale da Itália sobre como captar receitas com licenciamento no quintal da casa de alguns clubes brasileiros parados no tempo e hipnotizar uma legião de fãs em frente à tela de diferentes dispositivos na decisão do principal torneio continental de clubes do mundo.

O Paris Saint-Germain aproveitou as passagens de estrelas como Neymar, Messi e Mbappé pelo clube para contratar empresas especializadas na intermediação de negócios de licenciamento até a produção e a comercialização de produtos oficiais. Utensílios infantis, roupas, brinquedos, coleção de malas e mochilas oficiais, bola e outras mercadorias se tornaram sonhos de consumo entre crianças, adolescentes, jovens e adultos de qualquer idade.

O clube francês atrai meninos e meninas às escolinhas de futebol infantis com ofertas de aprendizado dos 7 aos 15 anos em capitais como Manaus, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Há campeonatos e várias ações a fim de estreitar a relação do público com o time da capital francesa fundado em 1970 e administrado pela Qatar Sports Investment (QSI).

Conversei com o gerente regional da Flashscore no Brasil, Alexandre Vasconcellos, com experiência em marketing esportivo, comunicação, inovação e ESG no mundo esportivo para decifrar fenômenos midiáticos como o PSG.

"Gigantes como Inter e PSG já têm presença sólida no Brasil há mais de década, e não à toa. Existe a ligação histórica deles com a gente há tempos, tanto pelos atletas brasileiros que atuaram lá quanto pelo consumo direto de produtos ou digitalmente em plataformas sociais ou jogos eletrônicos, com seus atletas principais no jogo. Nisso é fundamental o papel das Ligas para organizar como esses direitos são explorados, e hoje é onde ainda estamos atrás no Brasil. O menino que jogava com a Inter ou PSG em 2000 hoje é um consumidor ativo, e muitos já estão com filhos nas escolinhas desses clubes", explica.

A Inter Academy desembarcou no Brasil com um programa de médio e longo prazo. Seduz com a promessa de transferência de conhecimentos técnicos e treinamentos específicos de alto nível para jovens jogadores de 3 a 19 anos. Meninos e meninas fazem exercícios com ênfase no respeito às características físico-motoras de cada faixa etária. Uma das unidades fica ao lado da escolinha de futebol do Palmeiras na Pompeia, Zona Oeste de São Paulo.

O resultado da invasão do PSG, da Inter e de outros clubes europeus ao quintal dos clubes brasileiros é a transformação da partida única em arenas de ponta como a Allianz Arena, em Munique, numa meca da bola, um programa mais do que especial como a Super Bowl, o auge da temporada do futebol americano.

O resultado vai além dos campos. PSG e Inter escolheram uma agência internacional de logística brasileira para a comercialização de pacotes de alto padrão para clientes de 22 países. "A final da Champions League é um dos momentos mais esperados do calendário global", explica Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil. Pequenas provas de que o semiprofissionalismo dos clubes brasileiros virou nicho para quem sabe tratar a indústria do futebol como se deve. Bom jogo!