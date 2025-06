Exilados e exilados

"A tentativa de derrubar o governo no início do mandato do presidente Lula produziu vítimas e réus" - (crédito: Maurenilson Freire)

ANDRÉ GUSTAVO STUMPF, jornalista

A história é escrita por uma linha vadia e delirante. Ninguém tem o poder de antecipar o próximo capítulo. No Brasil dos anos de chumbo, os perseguidos da ditadura militar fugiam para as democracias liberais da Europa, onde, apesar da dificuldade da falta de recursos, conseguiam denunciar os malfeitos do regime. Era uma situação que incomodava o poder, em Brasília, porque os grandes jornais europeus, volta e meia, publicavam denúncias de torturas, censura e outras agressões à liberdade individual. Carlos Lacerda, quando ainda defendia os militares, disse numa entrevista em Paris que a democracia brasileira era igual ao casamento francês, sem sangue.

Piada algo ofensiva, mas os franceses não passaram recibo. Continuaram recebendo os exilados brasileiros e publicando, de tempos em tempos, relatos sobre os desmandos dos militares no Brasil. Um momento especial dessa movimentação de fuga do país ocorreu quando Leonel Brizola solicitou exílio ao governo dos Estados Unidos. O presidente Jimmy Carter concedeu. Ele residiu por uma longa temporada no Hotel Roosevelt em Nova York. Depois se estabeleceu em Lisboa. Arraes ficou muito tempo na Argélia. Fernando Gabeira passou pela Suécia, onde foi porteiro de hotel, e depois se fixou em Paris.

Muita gente fugiu naquela época de pesadelos reais: tortura, prisão e morte. Agora, o movimento se renova com novos nomes e outros argumentos. Eduardo Bolsonaro, com receio de ser preso, entrou no avião e surgiu nos Estados Unidos, vestindo o uniforme de exilado por decisão própria. Deixou o mandato de deputado federal e iniciou sua ação, junto ao governo dos Estados Unidos, para realizar pressões contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em destaque o ministro Alexandre de Moraes.

Outros blogueiros já tinham frequentado essa rota para fugir das decisões do Supremo. Alguns preferiram se esconder na Argentina e em outros países vizinhos. A tentativa de derrubar o governo no início do mandato do presidente Lula produziu vítimas e réus. A deputada Carla Zambelli, que não costuma refletir sobre seus atos, também atravessou a fronteira para a cidade argentina de Iguazu, fronteira com o Paraná, pegou um avião e foi até Buenos Aires. Dali voou para Miami e, afinal, chegou a Roma. Anunciou sua decisão de fixar residência na Itália. Ela tem a cidadania italiana.

Zambelli, paulista de Ribeirão Preto, 45 anos, casada com o secretário de Segurança da Prefeitura de Caucaia, Ceará, (ele também pediu licença de seu trabalho) Antônio Aginaldo de Oliveira, exagerou nos meios. Falou demais e antes da hora. Ela julga estar protegida de eventual prisão por ter cidadania italiana. Não é tão simples. O ministro Alexandre de Moraes atendeu à sugestão da Procuradoria-Geral da República e decretou a prisão dela, indisponibilidade de bens, suspensão de seus atos nas redes sociais e inclusão de seu nome na lista vermelha da Interpol. Ela está cercada por todos os lados.

Terá muitas dificuldades para receber recursos no exterior. Além disso, está condenada a 10 anos de prisão por ter tentado, junto com um hacker, incluir documentos falsos no site do Conselho Nacional de Justiça. E está perto de ser condenada por porte de arma quando, às vésperas da eleição, perseguiu um petista, em São Paulo, com revólver na mão. Bolsonaro atribui ao episódio a principal razão para ter perdido a eleição. Ela poderá ser julgada pela justiça italiana. Ninguém sabe o que vai sair da cabeça de um juiz. Robinho, jogador de futebol, está cumprindo pena em São Paulo por delito cometido na Itália.

Zambelli não desfruta de prestígio junto aos bolsonaristas. Esses, por sua vez, estão divididos entre várias alas porque há vários governadores em condições de ser o candidato à Presidência da República. Bem à frente de todos está Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, que ainda não se decidiu. Ele prefere se recandidatar ao governo do estado, mas há grande pressão para que seja o candidato à Presidência. Neste momento em que a popularidade de Lula está em baixa, os índices de reprovação do governo são superiores aos de aprovação, as candidaturas começam a se revelar.

Jair Bolsonaro tem reduzidas chances de ultrapassar os problemas que o cercam e o envolvem. Ele, que já pensou em se asilar na Embaixada da Hungria, está com o passaporte retido pelo STF. Para ele, neste momento, não há a hipótese de uma viagem legal. Poderá fugir para evitar a prisão, que parece estar mais próxima. O exílio, às vezes, purifica e melhora o político brasileiro, que precisa conhecer outras realidades para viver com menos intensidade o seu delírio de poder. No caso de Zambelli, ela é, apenas, uma foragida da justiça brasileira. Há exilados e exilados. É preciso não confundir uns com os outros.