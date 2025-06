Arvore de natal: Ancelotti reinventou o Milan e pode reformar a Seleção

Carlo Ancelotti tinha uma meta na estreia como técnico da Seleção: não sofrer gol do Equador. Conseguiu da maneira mais italiana possível, ou seja, protegendo a área. Ele fez a leitura certa. O Brasil acumula 16 gols sofridos nas Eliminatórias para a Copa de 2026. A pior defesa entre os países inseridos na zona de classificação. Na edição passada, os comandados de Tite foram vazados cinco vezes nas 18 partidas rumo ao Mundial de 2022. Era necessário estancar a sangria. O problema está do meio de campo para a frente, mas não duvide da criatividade do cabeça branca.

O novo técnico da Seleção tem uma virtude. Carlo Ancelotti não é um revolucionário tático como Pep Guardiola, mas costuma demonstrar inquietação. Uma das teses dele diz o seguinte: "Se você possui uma equipe que joga bem na defesa, mas não tão bem no ataque, ou o contrário, isso é um indício de que o treinador não é bom. Deve-se ser forte tanto atacando como defendendo".

O Brasil se protegeu bem contra o Equador. A questão, até terça-feira, é como atacar o Paraguai, e aí vale prestar atenção em uma outra faceta de Carlo Ancelotti. O homem costuma dizer que é preciso mudar a formação para encaixar novos atletas. "Às vezes, surgem daí as melhores ideias — das dificuldades", conta no livro Liderança Tranquila.

O famoso sistema tático 4-3-2-1 do Milan, batizado pela imprensa europeia de "árvore de natal", saiu do papel em um momento de carência. Uma lesão do centroavante ucraniano Shevchenko obrigou Carletto a se reinventar. Pirlo passou a fazer o papel de primeiro volante, com Gattuso à direita e Seedorf à esquerda dele. Na frente do trio, os meias Rui Costa e Rivaldo. Filippo Inzaghi era o único centroavante.

"A necessidade é a mãe da invenção", aprendeu o treinador com o patrão dele à época, Silvio Berlusconi (1936-2023), ex-presidente do clube rossonero e ex-primeiro-ministro da Itália.

Na estreia do sistema "árvore de Natal", o Milan goleou o La Coruña por 4 x 0 em 14 de setembro de 2002, no Estádio Riazor, pela fase de grupos da Campions League. Na partida seguinte pelo torneio, a vítima foi o Bayern de Munique, por 2 x 1. O formato alternativo impulsionou o Milan a conquistar o título europeu contra a Juventus na finalíssima da temporada de 2022/2023.

A Seleção expôs as mazelas no empate por 0 x 0 com o Equador. Carlo Ancelotti tem um mantra capaz de acalmar o coração da torcida. "No futebol, como em qualquer outro setor, jamais se deve ficar parado. Nunca acredite que as táticas que você emprega hoje e que trazem muito sucesso continuarão a ser eficazes amanhã. Ficar parado, na verdade, pode significar andar para trás", prega. Eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol em 2024/2025, Raphinha voltará ao time contra o Paraguai. A inserção dele no time é um desafio. Quem sai? Que o Brasil caminhe para a frente. Paciência: deixa o homem trabalhar!