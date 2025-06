A COP30 e o colapso da razão

Fernando Barros — Jornalista e diretor executivo do Instituto Fórum do Futuro

O mês de novembro de 2023 trouxe de Dubai uma notícia que encheu de esperanças os mais diversos espectros da opinião pública nacional: o Brasil fora eleito para sediar a COP30, em Belém do Pará. Seria a nossa vez de exibir ao mundo tantas potencialidades contidas? Será mesmo? Os esforços não são pequenos, mas os desafios se agigantaram. Nas últimas COPs, predominou a disputa de narrativas, entre os que querem conservar para estagnar e os que insistem em desmatar e retroceder nos marcos civilizatórios. Haverá agora espaço e visibilidade para debater a solução de problemas reais, em bases racionais, referenciadas em ciência e no planejamento estratégico?

O Brasil dispõe de ciência, tecnologia e atores dos negócios sustentáveis capazes de liderar as urgentes e profundas transformações no sistema agroalimentar global. E, sabemos, a lógica do desmatamento não beneficia mais do que 10% do conjunto do setor.

Temos a tão revolucionária quanto desconhecida agricultura tropical regenerativa, que entrega alimentos mais saudáveis, mais nutritivos, produzidos de forma sustentável, resiliente a mudanças climáticas, sequestra carbono e reduz o uso de fertilizantes e defensivos de base química. Aplicar conhecimentos disponíveis significa mais do que dobrar a produção dos alimentos sem derrubar uma única árvore e gerar emprego e renda dignos, em harmonia com os anseios e os valores dos jovens urbanos de São Paulo, Tóquio ou Paris.

A polarização nos impede de ouvir e enxergar, cancela oportunidades, veda a organização das cadeias produtivas e deleta a chance de demonstrar como conciliar desenvolvimento com impacto mínimo sobre a natureza. A guerra de narrativas — uma briga de foice no escuro onde é cada um por si e Deus por ninguém — encobre nossas virtudes. Mas não conseguirá impedir que a imprensa mundial desembarque em Belém, fotografando o resultado de um impasse político de décadas.

O Pará joga 91% de seus esgotos, sem tratamento, nos rios amazônicos. Cerca de 80% da pupunha consumida pelo país vem da cadeia produtiva organizada em Santa Catarina, assim como 71% da seringa tem origem na Bahia e em São Paulo. A demanda pelo açaí, submetido a uma lógica de produção medieval, cresce 15% ao ano. A oferta, 5%. Na prática, mais pressão sobre a floresta e condições de trabalho desumanas.

Na Amazônia, ignora-se a ciência, a dimensão humana e a viabilidade econômica. Para a cidadania, restam os fatos: segundo o IBGE, a Região Norte é campeã nacional em miséria e fome e lidera o ranking nacional da favelização urbana: em primeiro lugar, Belém, com 57,1% da população; em segundo, Manaus, com 55,8%; em quinto, Macapá, com 26,9%.

No seu "Nosso futuro comum", Gro Brundtland, criadora, em 1987, do conceito do desenvolvimento sustentável, já alertava: "sem viabilidade econômica, não haverá entrega social, ou ambiental. Com a sorte nas mãos do imponderável, como esperar que os 28 milhões de habitantes da Amazônia assumam compromissos com a natureza?

O fundador do Fórum do Futuro cunhou uma saída plausível, que, em 25 de junho, será debatida em workshop com o Banco Mundial, em Washington: promover a inclusão social, econômica e digital das dezenas de milhões de produtores do mundo tropical hoje excluídos do conhecimento. Com apoio da Embrapa e da Universidade Federal de Lavras (UFLA). esse roteiro foi atualizado pelo presidente do Conselho Consultivo do Fórum, Roberto Rodrigues, ao propor soluções que respondem à insegurança alimentar e energética, às mudanças climáticas e à desigualdade social.

Comunicar é fundamental, mas, para ser ouvido pelos jovens — 50% do mercado, no Brasil, têm menos que 35 anos —, é preciso exibir propostas práticas, realistas e confiáveis, orientadas para o propósito de um terceiro grande ciclo de inovações no agroalimentar.

Há vários modelos de eficiência. A Holanda, 176 vezes menor que o Brasil, consegue ser o segundo maior exportador agroindustrial do planeta. Não faz nada sem ouvir Wageningen (a melhor universidade agropecuária do mundo), o Estado e os produtores rurais. É assim que colocam uma hortaliça em Nova Iorque em 24 horas, enquanto o Brasil discute se vai escoar a produção por trem ou por estradas enlameadas.

Não importa o tamanho da crise. Os exemplos da história e o compromisso com a ciência e com o diálogo democrático sempre nos mostram alternativas na pavimentação de um novo caminho para a construção de um futuro comum.