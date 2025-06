Papa Leão XIV, o 267º sucessor de Pedro

Dom Raymundo Damasceno, Cardeal Assis.

Um sentimento de profunda consternação percorreu o mundo nas primeirashoras do dia 21 de abril passado, com o anúncio da morte do papa Francisco. O sentimento de pesar foi manifestado não só pelos fiéis da Igreja Católica, mas também por líderes de outras igrejas cristãs e de religiões não cristãs. O sentimento de consternação,em verdade, foi expresso por governos, autoridades e lideranças emtodas as partes do mundo.

Após o sepultamento do papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior, na Capela onde se encontra o ícone de Maria Salus Populi Romani — e encerrado o novenário de luto —começaram os preparativos para o conclave, precedido, durante trêsdias, pelas Congregações Gerais, nas quais puderam participar todos os cardeais.

O Conclave iniciou-se em 7 de maio de 2025, com a Santa Missa "Pro Eligendo Romano Pontifice" (Missa para a Eleição do Romano Pontífice), que marcou o início do processo de eleição do novo papa. Celebrada na Basílica de São Pedro, foi presidida pelo Cardeal decano, Giovanni Batistta Re. Naquele mesmo dia, os cardeais eleitores se reuniram na Capela Sistina à tarde e realizaram a primeira votação, cujo resultado não alcançou a maioria necessária para a eleição do novo Papa.

O cardeal Robert Francis Prevost foi eleito papa em 8 de maio e assumiu o nome de Leão XIV. Por volta das 18 horas, a fumaça branca foi vista pela multidão aglomerada na Praça de São Pedro e por milhões de pessoas que acompanhavam, em todo o mundo, a eleição do novo papa pelos meios de comunicação social. Coube ao cardeal Protodiácono Dominique Mamberti anunciar ao mundo, da loggiada Basílica de São Pedro, o novo papa e o nome escolhido por ele.

Leão XIV é o primeiro papa da Ordem dos Agostinianos e o primeiro nascido nos Estados Unidos da América. É natural de Chicago, Illinois, mas adotou em 2015, por opção, uma segunda cidadania, a peruana.

O papa Leão foi, por nove anos, bispo da Diocese de Chiclayo, no Peru, onde introduziu grandes inovações pastorais, destacando-se, sobretudo, aquelas originárias da preocupação social sempre presente em seu coração. Enquanto exercia as funções de bispo em Chiclayo, foi, por um período, Vice-Presidente da Conferência Episcopal do Peru.

Pessoas que conviveram com Prevost durante o tempo em que foi bispo de Chiclayo descrevem-no como um homem simples e serviçal, que deixou sua marca na diocese mais por suas atitudes do que por suas palavras. Segundo essas pessoas, Prevost não exerce uma liderança autoritária. Generoso e de trato amável, "ele chama, convida, promove a participação e confia nas pessoas e deixa agir".

Logo após Prevost ter assumido o governo da Igreja, tive uma audiência pessoal com ele, ocasião em que pude comprovar seu perfil de pessoa equilibrada, ponderada, discreta, e comedida. Recebeu-me com grande serenidade e em clima de evidente e verdadeira paz. Aparentava ser papa há muito tempo. Demonstrou-me ser portador de grande capacidadede escuta. Impressionou-me a habilidade com que me ouviu em silêncio e a profunda atenção por ele dedicada às minhas palavras. Manifestou um interesse ativo por tudo o que lhe disse. Percebi neleesta grande qualidade: fala mais por gestos do que por palavras.

O papa Leão é, sem dúvida, portador de muitas qualidades e virtudes. Tem sólida formação acadêmica: além dos cursos de filosofia e teologia, requisitos para o exercício do ministério presbiteral, é doutor em direito canônico e fala várias línguas. Tem graduação superior em matemática.

Possui riquíssima experiência em diversas áreas eclesiais obtida pela participação nas atividades missionárias no Peru; nas atividades de formador e professor em conventos agostinianos; em atividades do cargo de superior em diferentes níveis na Ordem de Santo Agostinho,incluindo o de prior geral; e em atividades pastorais em diversasparóquias e na Diocese de Chiclayo.

Mais recentemente, teve a oportunidade de ampliar e aprofundar seus conhecimentos da Igreja, por meio de trabalhos realizados no desempenho de diversas funções exercidas diretamente junto à SantaSé, relacionadas pelo Vatican News na edição de 8 de maio de 2025.

Em 2019, por decisão do papa Francisco, foi incluído entre os membros da Congregação para o Clero. No ano seguinte, foi nomeado membro daCongregação para os Bispos.

Em janeiro de 2023, foi chamado a Roma para ser o prefeito do Dicastério para os bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. Em setembro do mesmo ano, foi criado cardeal. Ainda em 2023, foi nomeado cardeal bispo e foi promovido à Ordem dos Bispos pelo papa Francisco, obtendo o título de Igreja Suburbicária de Albano.Saliente-se ainda que, como chefe do Dicastério para os Bispos, participou das últimas viagens apostólicas do papa Francisco e da primeira e segunda sessões da XVI Assembleia-Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade, realizadas em 2023 e 2024,respectivamente.

Em 4 de outubro de 2023, o papa Francisco o incluiu entre os membros dos Dicastérios para a Evangelização, seção para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares; para a Doutrina da Fé; para as Igrejas Orientais; para o clero; para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica; para a cultura e a educação; para os textos legislativos; da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano. Acolhamos o papa Leão, pastor universal da Igreja, como um dom de Deus e rezemos por ele para que Deus o ilumine no seu ministério ao serviço da unidadeda fé, da caridade e da paz no mundo.