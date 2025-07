Análise do meu amigo oculto

Dos Estados Unidos, onde cubro a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, converso com um profissional europeu estudioso e sempre atento ao que se passa no futebol brasileiro. É sempre um prazer imenso consumir meu precioso tempo trocando ideias táticas e conceitos com esse meu amigo oculto. O intercâmbio é absolutamente enriquecedor. Ele trabalha em uma seleção de ponta do Velho Continente e pede anonimato. Vou compartilhar com vocês a nossa última conversa respeitando um dos princípios do jornalismo: o sigilo da fonte. O importante é o conteúdo. Vamos a ele...

Nossa conversa em off é sobre a campanha dos times brasileiros na disputa do torneio. Ele faz questão de começar falando sobre a vitória do Bayern de Munique contra o Flamengo, por 4 x 2, em Miami. “Jogo interessante. A diferença não foi muito grande, e também dá para ver qual time está no meio da temporada e qual não está. Gostei muito de como os times brasileiros estão levando a Copa do Mundo a sério e adoram o esporte”, elogia.

Aproveito e pergunto o que achou do Flamengo. “Jogou de forma direta e teve boas transições da defesa para o ataque. A eficiência do Bayern de Munique fez a diferença, com algumas irrefletidas perdas de bola no meio de campo do Flamengo”. E alerta: “27% de todos os gols são marcados após a recuperação da bola!”, pontua o interlocutor.

Batemos um papo também sobre o técnico Filipe Luis. O feedback é positivo. “Na verdade, não o acompanhei muito depois que ele parou de jogar, mas gosto da sua confiabilidade quando jogava. Provavelmente, um dos jogadores brasileiros mais europeus como lateral. Jogar com o Diego Simeone (técnico do Atlético de Madrid) também significa que você precisa de emoções e coração em campo. Acho que ele pode combinar bem os dois mundos: o jeito emotivo espanhol e brasileiro de jogar futebol, e também a maneira analítica inglesa e alemã de jogar futebol”, recomenda.

Obviamente, quero saber qual time agradou mais: Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Palmeiras? A resposta é direta: “Fluminense. Analisamos o Fernando Diniz e o Fluminense intensamente nos últimos anos e a abordagem de jogo deles é interessante. Eles ainda têm elementos de Fernando Diniz no jogo, mas também algumas novidades de Mano Menezes e Renato Gaúcho”, elegeu.

O desequilíbrio técnico, tático e físico dos europeus em relação aos times brasileiro também foi tema da conversa com meu amigo oculto. “No Mundial de Clubes, as diferenças não são tão grandes — mas isso também se deve à época do torneio (final da temporada/ pré-temporada na Europa e meio da temporada no Brasil) e, claro, às condições climáticas. No passado, os jogadores brasileiros talvez fossem mais habilidosos, mas isso mudou devido ao desenvolvimento mais focado em habilidades na Europa. As principais diferenças são a confiabilidade no jogo posicional, provavelmente um pouco de tática, mas, em geral, a qualidade de todo o elenco europeu, onde as principais equipes têm de 20 a 23 jogadores de elite. Em algumas equipes brasileiras, os primeiros 12 ou 13 jogadores são comparáveis, mas depois cai um pouco”, observa.

Falamos ainda sobre os vexames do River Plate e do Boca Juniors. “Todos estavam jogando da melhor maneira possível. Assim como os jogadores brasileiros, os melhores argentinos provavelmente estão jogando na Europa. Echeverri, grande talento, joga pelo Manchester City no Mundial de Clubes. Vitor Reis, ex-Palmeiras, também. É a natureza do futebol global. Mas o Brasil ou a Argentina sempre produzirão grandes jogadores e terão grandes seleções na Copa do Mundo. Que assim seja de 2026. Valeu, amigo! Obrigado por compartilhar conhecimento com os leitores do Correio.