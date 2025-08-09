Real Madrid se rende à nova 'pedra filosofal do futebol': a juventude

O Real Madrid costuma lançar ou validar tendências. Inspira clubes, dirigentes e gestões. Portanto, chamo a atenção para uma guinada no projeto esportivo do presidente Florentino Pérez. O baita livro Anjos Branco à beira do inferno, de John Carlin, conta como, quando e por que o cartola colocou em prática a política de contratação dos galáticos na virada do século. Uma nova revolução começa a sair do papel. As conquistas do Paris Saint-Germain na Champions League; do Tottenham na Europa League; e do Chelsea na Conference League e na Copa do Mundo de Clubes da Fifa fizeram o time mais rico, poderoso e vitorioso do planeta descobrir a pedra filosofal do futebol pós-moderno: juventude, talento e projeção a longo prazo.

A escalação inicial do Chelsea na conquista da Copa do Mundo de Clubes da Fifa tinha média de idade de 24,2 anos. O PSG começou o jogo no MetLife Stadium, em New Jersey, com faixa etária de 24,8. O Tottenham ganhou a Europa League com 25,5 contra o Manchester United. O Real Madrid tinha média de 27 anos quando caiu nas quartas de final da Champions League por 5 x 1 no placar agregado diante de um Arsenal na casa dos 25,1.

Moral da história: o elenco do Real Madrid na temporada de 2025/2026 tem a menor média de idade do clube desde 1998/1999, ou seja, 27 anos: 25,07. Sucessor do italiano Carlo Ancelotti, o técnico espanhol Xabi Alonso desfruta de um plantel "teen" para retomar a produção em série de títulos depois da era dourada liderada justamente por Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane. Xabi Alonso fez parte dela ao conquistar cinco títulos como volante, entre eles, a Champions League em 2013/2014 sob a batuta de Carletto. Logo, ele sabe exatamente como funciona a insaciável fábrica de troféus.

O Real Madrid contratou o argentino Franco Mastantuono, de 17 anos. Buscou o holandês naturalizado espanhol Dean Huijsen, 20. Eles se juntam ao diamante brasiliense Endrick (19) e a dois talentos da base: o lateral-esquerdo Álvaro Carreras (22) e o centroavante Gonzalo García (21), um dos artilheiros da Copa do Mundo de Clubes com quatro gols. Vinicius Junior tem 25. Kylian Mbappé, 26.

As palavras de Florentino Pérez são a prova de que a revolução do Real Madrid não é obra da minha imaginação. "O projeto esportivo é outro. A nossa fórmula sempre foi a dos grandes jogadores mundiais, dos espanhóis e a base. Agora, estamos atentos aos jovens jogadores de todo o planeta". Atual Fifa The Best, Vinicius Júnior é a materialização do novo plano.

Bem diferente da virada do século, quando Florentino Pérez colocou em prática a fórmula dos galáticos. As filosofias eram: 1. Um time que reúne as maiores estrelas do futebol é imbatível. 2. Este time não precisa de complicados esquemas táticos. 3. Mesmo não ganhando sempre, porque o imponderável habita o futebol, a arte e o espetáculo ficam para a eternidade. 4. Como o futebol é a maior religião do mundo, um time com estrelas globais tem uma torcida mundial. 5. Qualquer grande corporação internacional pagará o que for cobrado para ter o nome associado a um supertime com torcida global. 6 O time mais caro do mundo é o mais barato do mundo. 7. Nós esquecemos dos resultados, perdemos a conta dos números, mas nos lembramos — acima de tudo — dos grandes jogadores.

Com essa fórmula, o Real Madrid reuniu Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, Owen, Roberto Carlos, Raúl e renovou safras galáticas com Kaká, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Modric, Kroos, Mbappé... PSG e Chelsea ensinam que os tempos são outros: a nova pedra filosofal do futebol é juventude, talento e projeção a longo prazo para transformar metal em ouro branco. Portanto, cuidado: o diamante da base do seu clube pode ser o próximo alvo do insaciável Real Madrid.

