Carlo Ancelotti e o molho inglês na caça a um camisa 9 para a Seleção

A Premier League começa com a maior variedade de camisas 9 para o Brasil na Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Maurenilson Freire)

A 299 dias da Copa do Mundo de 2026, no Canadá, nos Estados Unidos e no México, o cardápio de centroavantes para uma Seleção Brasileira órfã de um camisa 9 aponta para o campeonato nacional mais rico, badalado e técnico do mundo: a Premier League. Nunca ostentamos tantos centroavantes no Inglês como nesta temporada de 2025/2026. Alguns, em times de ponta candidatíssimos ao título.

Em 1987, o Brasil tinha apenas um representante na elite da Inglaterra. O cearense Francisco Ernandi Lima da Silva, o Mirandinha, brilhou com a camisa do Palmeiras. Ele chamou a atenção do Newcastle e se tornou o primeiro jogador do país a trabalhar em um clube do país protagonista da invenção moderna desse esporte batizado de futebol. Mirandinha fez gol do Brasil no velho Wembley em um empate por 1 x 1 com os donos da casa.

Trinta e oito anos depois, a ilha britânica apresenta-se como um porto seguro ao técnico Carlo Ancelotti em busca de um camisa 9 para um Brasil à deriva. Dos 20 times da Premier League, seis oferecem opção ao técnico italiano em uma multiplicação de “Mirandinhas” no Inglês.

Vice-campeão na temporada passada, o Arsenal terá Gabriel Jesus de volta em breve. O versátil atacante de 28 anos atua como nove, ponta e recuado atrás de um centroavante fixo na área. Jogam contra ele as lesões e o fato de ter ido às Copas de 2018 e de 2022 e não marcado gol. A favor, o fato de Carlo Ancelotti conhecê-lo de confrontos diretos no futebol europeu.

Matheus Cunha encerrou a temporada passada valorizado. Os 17 gols e seis assistências com a camisa do Wolverhampton levaram o Manchester United a investir 74,2 milhões de euros na contratação do paraibano de 26 anos. O medalhista de ouro em Tóquio-2020 fez dupla de ataque com Vinicius Junior na vitória por 1 x 0 contra o Paraguai. Deu assistência para o Fifa The Best na segunda exibição do Brasil com Carlo Ancelotti e larga na frente para ser titular, em setembro, contra o Chile, no Rio, e a Bolívia, em El Alto.

Richarlison usou a camisa 9 do Brasil na Copa de 2022. O primeiro centroavante da era Carlo Ancelotti no empate por 0 x 0 com o Equador, em Guayaquil, inicia mais uma temporada do Campeonato Inglês com a camisa do Tottenham, atual campeão da Europa League. O ciclo do capixaba de 28 anos não encanta, mas ele também tem a simpatia do Carletto.

Carlo Ancelotti estava no MetLife Stadium na final da Copa do Mundo de Clubes e viu João Pedro marcar dois gols na semifinal contra o Fluminense e um diante do PSG na final na campanha do título do Chelsea. Se o critério for juventude, ele tem 23 anos e finaliza muito bem.

O Nottingham Forest contratou Igor Jesus, protagonista do Botafogo e do Brasil contra o Chile nas Eliminatórias. Evanílson trocou o Porto pelo Bournemouth. Rodrigo Muniz foi bem no Fulham e está na mira da Atalanta.

A Premier League é a única das cinco principais ligas da Europa que jamais teve um artilheiro brasileiro. Este é o molho inglês que falta para Carlo Ancelotti apontar para o menu e escolher o camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo.