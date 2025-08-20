InícioOpinião

Todos nós somos um só

Honrar os nossos pais, avós, bisavós, os nossos antepassados, é honrar a nossa história e o que nos tornamos

. - (crédito: Rod Long/Unsplash)
. - (crédito: Rod Long/Unsplash)

Estou a pouco mais de um mês de completar 50 anos. A data, considerada simbólica por muitas pessoas, me faz refletir sobre um tanto de coisas. Na impermanência da vida; na importância de externar — e viver com intensidade — o amor; na necessidade de priorizar o que realmente nos significa: o estar presente com quem amamos. Também honrar aqueles de nós que partiram. Não sei se tiveram a felicidade de fazer uma constelação familiar. A base desse processo terapêutico é a honra aos antepassados. No mesmo mês em que inteiro 50 anos, completa-se um ano do adeus à minha avó Terezinha, em uma manhã de terça-feira, 3 de setembro. Daquelas pessoas lindas, que se doavam à família e era símbolo de força, fé e resiliência.

Honro sua memória. Guardo as melhores lembranças dela. Era a vó Terezinha quem tinha o costume de passear comigo e com meu irmão gêmeo de ônibus, quando crianças. Como se estivesse nos preparando para a jornada maior: a da vida. Quem fazia o melhor biscoito de queijo, a melhor rosquinha com goiabada e quem tinha o conselho exato das horas exatas. Quem adorava preparar uma costela a olha, a carne cozida com banana da terra, batata e couve, porque sabia que era o prato favorito de todos os netos.

Honro os almoços em família, o clima de harmonia que minha avó irradiava e contagiava a todos. A devoção por Santo Expedito e a profunda admiração pelo papa Francisco — chegou a chorar ao telefone, quando lhe contei, do Marrocos, que havia apertado a mão do líder católico argentino. Ela tinha um senso incrível de doação. Minha avó se preocupava com todos, antes dela. Mais do que isso: sofria com o sofrimento do próximo como se dela fosse.

Dia desses, vi uma citação em uma série que me emocionou: nossos entes queridos, depois que fazem a passagem, tornam-se átomos e se fundem eternamente a nós. Sinto a presença de meus avós quase que diariamente. Nas memórias dos conselhos, no sorriso aberto e no amor indescritível pela família. Tenho a certeza de que, um dia, estaremos juntos no plano espiritual. Que a distância é puramente passageira.

Honrar os nossos pais, avós, bisavós, os nossos antepassados, é honrar a nossa história e o que nos tornamos. Somos uma somatória de nossos entes queridos, um continuar de seus legados. Bert Hellinger, o pai da constelação familiar, disse certa vez que "a Alma Maior se move em apenas uma direção, que é unir aquilo que foi separado ". Creio que essa Alma Maior seja a força do amor, não sucumbe à morte. É ela que nos mantêm coesos, unidos, mesmo perante a separação física. Tenho gratidão pelo que meus pais e meus avós me ensinaram. Sobretudo pela oportunidade maravilhosa de ter sido filho de Nelson e Leomara e neto de Wilson, Nelson, Terezinha e Nircia. Carrego cada um deles no peito. E sinto que, no fundo, todos somos um.

Saiba Mais

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 20/08/2025 06:00
x