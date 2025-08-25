InícioOpinião
Agosto das ausências

Juscelino Kubitschek, Silvio Santos, Roberto Marinho, Tarcísio Meira e Marilyn Monroe, cada qual em sua esfera, trabalharam com a mesma matéria: o imaginário coletivo.

Silvio Santos é uma das personalidades que morreram em agosto - (crédito: Reprodução/SBT)
Há meses que carregam simbolismos quase inevitáveis. Agosto, para muitos, é um mês de desgosto. Crendices ou não, fato é que se tornou uma espécie de calendário de ausências. É neste mês que se assinalam as mortes — em diferentes anos e contextos — de personalidades como Juscelino Kubitschek, Silvio Santos, Roberto Marinho, Tarcísio Meira e Marilyn Monroe. Um político, dois empresários da comunicação, um ator e uma estrela de Hollywood. O que poderia aproximá-los? Talvez, a forma como moldaram, cada qual a seu modo, a ideia de espetáculo que rege a vida pública moderna.

Juscelino Kubitschek foi, talvez, o primeiro grande "showman" da política brasileira. Carismático, visionário, lançou o Brasil ao futuro com Brasília e o lema "cinquenta anos em cinco". Mais que gestor, foi um personagem: sua figura sorridente transmitia confiança, um presidente que parecia estar sempre em campanha, ciente da força da imagem. O ex-presidente e fundador da nova capital federal morreu em 1976, no dia 22.

Perda mais recente — fez um ano, no dia 17 —, Silvio Santos, por sua vez, encarnou a passagem do camelô ao ícone televisivo. Fez de si mesmo um personagem nacional, popular e acessível. Sua obra não foi apenas um império midiático, mas a transformação da televisão em ritual familiar. Senor Abravanel construiu um Brasil paralelo, de auditório, prêmios e esperança, em que todos podiam acreditar que a sorte sorriria.

Roberto Marinho, menos visível, foi igualmente determinante. Se Silvio Santos representava a espontaneidade popular, ele simbolizava o poder da instituição. A TV Globo, sob sua batuta, não apenas passou a narrar o país, mas a organizar o imaginário coletivo: ditando gostos, modulando comportamentos, consolidando narrativas. O fundador da maior emissora de televisão do país nos deixou em 6 de agosto de 2003.

Com sua presença imponente e voz grave, Tarcísio Meira foi o herói romântico da televisão. Símbolo da virilidade elegante, atravessou gerações como rosto do melodrama, do épico, do nacional-popular. Representava uma ideia de Brasil galante, quase aristocrático, que dava dignidade às novelas e legitimava a dramaturgia como espelho da nação. Vítima da pandemia, nos deixou em 2021, no dia 12.

Do outro lado do continente, Marilyn Monroe encarnava o mito da vulnerabilidade convertida em desejo. Seu brilho foi tão intenso quanto breve: símbolo sexual e vítima de sua própria imagem. Marilyn sintetizou o preço de ser mito: entre o glamour e a solidão, entre o sorriso fotográfico e a dor íntima. Foi a perda mais precoce: aos 36 anos, em 4 de agosto de 1962.

Cada qual em sua esfera, eles trabalharam com a mesma matéria: o imaginário coletivo. Criaram sonhos, encenaram destinos, ofereceram ao público não apenas obras, mas modos de ver o mundo. O corpo se vai, o mito permanece — e nos diz muito sobre o Ocidente da segunda metade do século 20: a política como espetáculo, a mídia como poder, a televisão como espelho e palco, a celebridade como destino. Todos, de JK a Marilyn, compõem um mosaico que nos ajuda a compreender o século em que vivemos — e a perceber o quanto ainda somos filhos das imagens que eles projetaram.

 

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 25/08/2025 03:59
