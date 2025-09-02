A luta contra a hepatite precisa continuar

HUMBERTO SILVA, presidente do Grupo de Ação do Rotary para Erradicação da Hepatite

A luta contra as hepatites virais não pode desaparecer quando se passa o mês de conscientização sobre a doença, o Julho Amarelo. Silenciosa e subestimada, essa doença continua ceifando vidas no Brasil e no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1,6 milhão de brasileiros vivem com hepatite B ou C — e a maioria sequer sabe. Muitas vezes, ela só se revela quando já provocou danos graves ao fígado, sendo responsável por quase 100 mil mortes anuais no país.

Leia também: Vacina contra HPV é chave para eliminar câncer de colo de útero

No cenário global, os números impressionam: de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas convivem com hepatite B ou C. A cada ano, cerca de 1,3 milhão morrem em decorrência da doença, responsável por 80% dos casos de cirrose e câncer de fígado. É uma das principais causas de morte por doenças infecciosas, à frente de enfermidades muito mais conhecidas. A boa notícia é que a hepatite pode ser prevenida, tratada e, em muitos casos, curada. Seu maior inimigo é o silêncio.

Eu conheço esse silêncio. Em 2010, eu estava prestes a viajar para assistir à Copa do Mundo na África do Sul quando, durante a preparação para vacinas, meu médico sugeriu que eu fizesse um teste de hepatite. Achei exagero: eu me sentia saudável. O resultado, porém, mudou minha vida: hepatite C. Sem tratamento, meu fígado falharia e eu morreria.

Leia também: ISTs estão entre as principais causas evitáveis de infertilidade

Foi um choque descobrir que, provavelmente, eu carregava o vírus desde a infância, após uma transfusão de sangue aos oito anos. Vivi quase 40 anos com o inimigo no corpo, sem perceber. Graças ao tratamento, venci a doença — e fiz um voto: dedicaria o resto da minha vida a alertar outras pessoas e lutar para que ninguém morresse no silêncio.

Essa decisão me levou a fundar a Associação Brasileira de Portadores de Hepatite (ABPH) e o movimento Hepatite Zero, que se uniu ao Grupo de Ação do Rotary para a Erradicação da Hepatite (RAGH, na sigla em inglês), a fim de ampliar essa batalha. O RAGH é um grupo de membros e experts do Rotary dedicado à eliminação das hepatites virais no mundo. Criado no Brasil, o grupo coordena campanhas globais de testagem, conscientização e encaminhamento para tratamento em colaboração com governos e a OMS.

Hoje, atuo como presidente do RAGH, coordenando, a partir do Brasil, uma rede mundial de voluntários que já realizou mais de 3 milhões de testes, encaminhou milhares de pessoas para tratamento e promoveu campanhas que salvam vidas em comunidades distantes — do interior do Brasil a Bangladesh, da Nigéria a Taiwan. É esse trabalho coletivo, com o apoio do Rotary e de voluntários no mundo inteiro, que sustenta o nosso sonho: alcançar Hepatite Zero até 2030.

Ao lutar para alcançar o Hepatite Zero até 2030, o trabalho do Rotary apoia e está alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 da Organização das Nações Unidas (ONU): Saúde e Bem-Estar, que prevê entre suas metas a eliminação das hepatites virais como problema de saúde pública na próxima década, assim como a redução de outras doenças infecciosas.

O Rotary tem um papel único nessa luta. Por intermédio dos esforços da organização para erradicar a paralisia infantil, o mundo aprendeu lições e estratégias importantes que estão sendo aplicadas para enfrentar outros desafios de saúde, como a hepatite. Graças à capilaridade de seus 1,2 milhão de associados no mundo, chegamos a comunidades que nem a OMS alcançaria sozinha.

Além disso, no Brasil, desde 2019, a ABPH e o Hepatite Zero têm uma parceria formal com o Ministério da Saúde, com apoio do RAGH e dos Rotary Clubs brasileiros, em testagens de hepatite B e C em todo o país. E, no mundo, conduzimos a maior ação de testagem da história: 50 países, 1,5 milhão de testes, mais de 10 mil diagnósticos positivos e encaminhados a tratamento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Agora, estamos prontos para dar o maior passo da nossa história. Lançamos a maior campanha contra a hepatite do mundo, com ações em 200 países, mobilizando clubes do Rotary, autoridades de saúde e voluntários em todos os continentes. A meta é simples e ousada: tirar a hepatite das sombras, ampliar testagem e vacinação, identificar infectados e garantir que recebam cuidados antes que seja tarde.

O Julho Amarelo pode ter acabado, mas o risco continua. Vacinar-se contra hepatite B, fazer o teste rápido disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e apoiar campanhas de conscientização são atitudes que salvam vidas. Eu sou prova disso: fui diagnosticado a tempo e pude reescrever meu futuro.

A hepatite é silenciosa, mas nós não podemos ser. Cada pessoa testada, cada vida salva, é um passo a mais para um mundo onde ninguém morra por falta de informação ou cuidado. O silêncio custa vidas. Falar, agir e prevenir salva.