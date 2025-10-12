O futuro pede mais inteligência que escala

MAURÍCIO ANTÔNIO LOPES, pesquisador da EmbrapaAgroenergia

Durante décadas, o mundo corporativo se organizou em torno da crença de que escala seria uma das principais medidas de sucesso e sobrevivência. Integrar cadeias, expandir fronteiras e consolidar o controle sobre tecnologias críticas tornaram-se imperativos em mercados cada vez mais competitivos e globalizados. Essa lógica sustentou investimentos bilionários em pesquisa, inovação e aquisição de ativos estratégicos, moldando um sistema econômico orientado por ganhos de eficiência e concentração de poder.

No entanto, à medida que o mundo se torna mais complexo, interdependente e sujeito a rupturas de natureza diversa — tecnológica, climática, geopolítica e social —, a escala deixa de ser sinônimo de vantagem e começa a revelar suas limitações. O que emerge nesse novo cenário é a percepção de que o futuro exigirá mais inteligência que escala. Inteligência aqui entendida não apenas como capacidade analítica ou tecnológica, mas como aptidão para compreender sistemas complexos, integrar saberes e adaptar-se a contextos diversos.

Em vez de modelos uniformes e centralizados, ganham espaço redes de inovação mais ágeis, especializadas e enraizadas em territórios, capazes de oferecer soluções sob medida a problemas que não admitem respostas genéricas. A vantagem competitiva passa, assim, a residir menos no tamanho das estruturas e mais na qualidade das conexões — entre ciência, tecnologia, cultura, ecologia e economia real.

A transição em curso é impulsionada por um conjunto de forças que atuam em múltiplas escalas e direções. A fragmentação geopolítica e a busca por maior segurança em cadeias de suprimento estão reconfigurando a lógica da globalização, deslocando o eixo da eficiência para o da resiliência. A crise climática e a descarbonização da economia exigem novas métricas que valorizem conhecimento local, inovação e circularidade.

Ao mesmo tempo, a revolução digital amplia exponencialmente a capacidade de gerar e usar dados, criando oportunidades para redes de inteligência distribuída, capazes de operar de forma mais flexível, descentralizada e contextual. Nesse novo ambiente, as grandes corporações já não competem apenas entre si — mas com ecossistemas emergentes que combinam ciência, tecnologia e enraizamento territorial.

Se as tendências atuais se confirmarem, a vantagem competitiva do futuro talvez não seja conquistada pelo controle, mas pela conexão. Em vez de impérios corporativos verticalizados, poderão prosperar organizações-rede, capazes de articular atores diversos — empresas, startups, universidades, governos e comunidades — em torno de missões compartilhadas.

A inteligência tenderia a deixar de estar concentrada nas estruturas centrais para emergir das bordas, onde os problemas se manifestam com maior nitidez e onde as inovações encontram espaço para florescer. É nessas fronteiras — entre disciplinas, territórios e culturas — que surgem as soluções mais criativas e adaptadas às realidades locais.

A agricultura e a bioeconomia talvez sejam bons exemplos dessa transformação. Ambas dependem da interação viva entre ciência, biodiversidade, conhecimento tradicional e cultura produtiva, e ilustram como a inteligência distribuída pode gerar valor a partir da diversidade e do enraizamento territorial.

A agricultura já se vê premida a operar como um ecossistema de inteligência aplicada, no qual conhecimento, tecnologia e práticas produtivas se articulam para gerar valor de forma integrada. Assim, seu potencial não se restringiria à produtividade física, mas se ampliaria na capacidade de integrar múltiplas funções — alimento, energia, carbono, biodiversidade, inclusão social, entre outras.

De modo complementar, a bioeconomia poderá representar a síntese mais avançada dessa inteligência aplicada aos sistemas vivos. Fundamentada em recursos biológicos renováveis e em fluxos de conhecimento interdisciplinares, ela tende a redefinir a própria noção de desenvolvimento, aproximando ciência, natureza e sociedade.

Se essa transição se consolidar, o futuro da indústria e da competitividade dependerá menos da posse de ativos e mais da capacidade de articular inteligência e propósito. As corporações mais relevantes serão as que souberem transformar tecnologia em aprendizado, dados em estratégia e conexões em valor compartilhado. Competir deixará de ser apenas disputar mercados para tornar-se a arte de cooperar com eficiência, criando ecossistemas que aprendem, inovam e se regeneram.

Países, regiões e empresas poderão se destacar pela capacidade de alinhar ciência, governança e visão de longo prazo a uma agenda de desenvolvimento orientada pelo conhecimento. E, se as tendências atuais se confirmarem, o futuro pedirá menos tamanho e mais inteligência — não para substituir a escala, mas para convertê-la em instrumento de criação de valor sustentável, capaz de unir eficiência e propósito, competitividade e responsabilidade, o econômico e o humano.