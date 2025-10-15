InícioOpinião

Não existe outra solução

O plano anunciado por Donald Trump, com direito a ofensiva midiática, não trará qualquer perspectiva de paz verdadeira se não abraçar a causa palestina

Palestinos se reúnem em torno de caminhões de ajuda - (crédito: Omar AL-QATTAA / AFP)

A criação de um Estado da Palestina independente, soberano e próspero é a única saída para pôr fim ao conflito no Oriente Médio. Qualquer outra medida parece temporária e paliativa, sem atacar o cerne de uma onda de violência, dor e ódio que se arrasta desde 1948. Naquele ano, Israel foi oficialmente criado, com a ajuda do brasileiro Oswaldo Aranha (1894-1960), então presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foge — como o diabo da cruz — de qualquer debate sobre o reconhecimento da Palestina. Talvez pelo fato de saber que a principal justificativa para Israel manter a postura bélica na região passa pela existência do movimento islâmico palestino Hamas, o qual se intitula a "resistênca palestina", e de outras facções, como a Jihad Islâmica. A mescla de fundamentalismo religioso e político se escora na luta pelo Estado Palestino e pelo fim da ocupação.

Se Israel aceitasse acenar com ambas concessões — a coexistência com a Palestina e a retirada completa e definitiva do território palestino, boa parte das causas do conflito deixaria de existir. Faltaria colocar sobre a mesa a questão do retorno dos refugiados e do status quo de Jerusalém. Tanto judeus quanto palestinos não abrem mão de ter a cidade santa como sua capital. Essa inflexibilidade se explica pelo caráter religioso: Jerusalém abriga o Muro das Lamentações, o último vestígio do templo construído pelo Rei Salomão, e o Domo da Rocha, onde o Profeta Maomé teria subido ao céu durante uma única noite, no ano 620. Símbolos sagrados para judaísmo e islamismo.

A questão do retorno dos refugiados também é um entrave importante para a paz no Oriente Médio. Em 1948, depois da criação do Estado de Israel, a primeira guerra-árabe israelense contou com as participações de Iraque, Egito, Síria, Líbano e Jordânia e forçou a expulsão de 700 mil a 800 mil palestinos, além da destruição de 500 vilas. Conhecido pelo palestinos como "Nakba" ("Catástrofe"), o evento espalhou refugiados para os países árabes vizinhos, especialmente Jordânia, Líbano e Síria. Israel argumenta que o regresso dessa população seria inviável e ameaçaria sua própria existência.

O plano anunciado por Donald Trump, com direito a ofensiva midiática, não trará qualquer perspectiva de paz verdadeira se não abraçar a causa palestina. Os Estados Unidos têm uma escolha de Sofia: ou se indispõem com Israel, aliado histórico, e avançam na criação de um Estado palestino, ou enterram essa possibilidade, entram em choque com os aliados árabes e sujam as mãos de sangue, ao avalizarem uma nova onda de violência entre os dois povos. Não existe outra solução para o Oriente Médio que não seja o reconhecimento da Palestina como nação. Chega de um ciclo de ódio interminável! Basta de luto, dor, destruição e opressão! Passou da hora de os palestinos terem sua soberania e sua terra, sem serem ameaçados por uma máquina de guerra.

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
15/10/2025 06:03
