Desinformação mata

O crescimento do câncer de próstata entre os homens, sobretudo entre os mais jovens, é assustador. O número de atendimentos a homens com até 49 anos para tratamento de câncer de próstata cresceu 32% no Brasil entre 2020 e 2024, passando de 2,5 mil casos em 2020 para 3,3 mil, de acordo com o Ministério da Saúde. São 70 mil novos casos por ano.

Esses números foram resgatados das estatísticas durante o evento realizado pelo Correio Braziliense na última semana. Aproveitando o Novembro Azul, mês dedicado à saúde masculina, o jornal reuniu especialistas para debater e alertar sobre a necessidade de diagnóstico precoce do câncer de próstata, que só mata se for descoberto em estágio avançado. Uma das informações que eu desconhecia é que, para se transformar em metástase, pode levar 10 anos, um tempo bastante longo até se tornar grave e sem possibilidade de tratamento. Ou seja, se mata, é por diagnóstico muito tardio.

E por que os homens demoram tanto para descobrir e tratar uma doença com tantas possibilidades de cura? Os especialistas são unânimes: desinformação e preconceito. O exame de toque, que é a principal forma de diagnóstico, é culturalmente alvo de memes e piadas. O medo da impotência é outro fantasma que atravessa o comportamento masculino, mesmo sendo infundado na maioria dos casos.

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, também médico, durante o CB.Debate Novembro Azul: a saúde do homem em foco, deu um depoimento pessoal. Contou que, em 2010, perdeu o pai, em decorrência de um câncer de próstata.

"Meu pai pensava que ao tirar a próstata, ele ficaria impotente. Perdeu a vida por tabu, desinformação, medo e falta de coragem de enfrentar algo que pode ser muito bem tratado", contou. Relembrou ainda que 90% dos casos são tratáveis. Que o tocante depoimento do ministro paraibano possa provocar mudanças e seja um exemplo para que os homens sigam o caminho da prevenção.

Penso que conscientização, prevenção e informação sempre salvam vidas. Por isso, os homens deveriam ser incentivados a procurar desde cedo um médico urologista, assim como as meninas vão ao ginecologista tão logo acontece a primeira menstruação e seguem fazendo check-ups ginecológicos durante toda a vida.

Cada família deve ajudar no processo de conscientização e naturalização dos exames necessários. Como pode um exame que dura dois minutos ser um tabu que mata? Avançamos em tantas frentes, a ciência abre tantas fronteiras e, ainda assim, a sociedade se apega aos preconceitos mais bestiais. Prevenção é vida e desinformação é morte.