Goiás é terra fértil para empreender

Joel de Sant'Anna Braga Filho — secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás

Goiás encerrou 2025 com 178.598 novas empresas registradas, superando em mais de 34 mil o recorde anterior. Um resultado que não é fruto do acaso. É consequência de um trabalho consistente de modernização, desburocratização e fortalecimento do ambiente de negócios que vem sendo construído ao longo dos últimos anos. O estado consolidou-se como um dos destinos mais atrativos para quem deseja empreender no Brasil.

Os dados da Junta Comercial revelam uma economia dinâmica e diversificada. Das quase 180 mil empresas abertas no ano passado, 44.497 são de pequeno, médio e grande porte, enquanto 134.101 são microempreendedores individuais. Uma composição que demonstra algo importante: Goiás estimula tanto o pequeno empreendedor que busca formalizar seu negócio quanto atrai o grande investidor que aposta no potencial do estado. O capital social investido, que alcançou R$ 12,6 bilhões, confirma essa percepção. Desse montante, mais de R$ 10 bilhões vieram de empresas com capital declarado acima de R$ 500 mil.

A distribuição geográfica das novas empresas também merece atenção. Goiânia lidera com folga, registrando 59.195 novos empreendimentos. Aparecida de Goiânia e Anápolis vêm na sequência, seguidos por Rio Verde, Valparaíso e Senador Canedo. Dados que indicam que o desenvolvimento econômico não está concentrado apenas na capital. Municípios do interior, com vocações distintas, também participam ativamente desse crescimento. É um sinal de que as oportunidades estão se multiplicando por todo o território goiano.

Outro indicador relevante é a atração de capital estrangeiro. Somente em dezembro, a Juceg registrou 11 novas empresas com participação de ao menos um sócio estrangeiro. Colombianos, irlandeses, chilenos, argentinos, portugueses, venezuelanos, espanhóis e bolivianos escolheram Goiás para investir. A diversidade de origens reflete a confiança internacional no estado. São pessoas que avaliaram diferentes mercados e decidiram que aqui encontrariam as melhores condições para seus negócios.

Resultados não acontecem por sorte. São fruto de políticas públicas voltadas para a simplificação dos processos e a redução da burocracia. A implantação de inteligência artificial (IA) nos processos burocráticos do governo de Goiás é um exemplo concreto de modernização da gestão pública. Na abertura de empresas, a ferramenta reduziu em 50% a fila de processos aguardando análise, de acordo com dados do último ano. Antes eram cerca de 1.400 procedimentos diários. A partir do uso da tecnologia, o salto foi para aproximadamente 700. O tempo de espera para resposta caiu de 48 horas para cerca de 15 horas. A produtividade dos analistas aumentou 30%. São ganhos reais que beneficiam diretamente empreendedores e a economia local.

A ferramenta de inteligência artificial identifica erros comuns nos documentos, como falhas ortográficas e divergências de dados. Não corrige automaticamente, mas aponta onde estão os problemas. Isso permite que o próprio usuário faça os ajustes antes de submeter o processo, evitando idas e vindas desnecessárias. É uma mudança de paradigma: em vez de burocratizar, o Estado passa a facilitar. Em vez de criar obstáculos, oferece soluções.

Todo o processo de abertura de empresas em Goiás é realizado de forma on-line. Abrir uma empresa em menos de 24 horas era impensável há alguns anos atrás. É uma revolução silenciosa que está transformando a vida de milhares de empreendedores. Quem tem uma boa ideia não precisa mais esperar semanas para começar a trabalhar. A agilidade do Estado acompanha a velocidade do mercado.

Goiás concentra atualmente mais de 1,27 milhão de empresas ativas. A divisão entre MEIs e empresas de outros portes está praticamente equilibrada, com os microempreendedores individuais superando os demais em cerca de 60 mil. Uma base empresarial robusta que é o motor que impulsiona a economia goiana. Gera empregos, distribui renda, arrecada tributos e promove o desenvolvimento dos municípios.

O trabalho de desburocratização iniciado em 2019 pelo governador Ronaldo Caiado continua produzindo resultados. Cada ajuste nos processos, cada ferramenta implementada, cada simplificação adotada contribuem para esse cenário favorável. Não se trata de uma única medida espetacular, mas de um conjunto de ações coordenadas que, somadas, transformam a realidade. É um esforço contínuo que exige persistência e visão de longo prazo.

O recorde de abertura de empresas em 2025 não é um ponto de chegada. É mais um passo em uma trajetória de crescimento sustentável. A meta agora é consolidar os avanços, aperfeiçoar os sistemas e continuar reduzindo os entraves.

Goiás prova que é possível combinar desenvolvimento econômico com eficiência administrativa. Quem escolhe empreender aqui encontra um ambiente preparado para recebê-lo. Infraestrutura logística privilegiada, mão de obra qualificada, incentivos fiscais competitivos e processos ágeis e modernos formam um conjunto difícil de igualar. O estado está pronto para mais um ano de conquistas. Os fundamentos estão postos. Cabe ao poder público e à iniciativa privada continuarem trabalhando juntos para transformar o potencial em realidade.



