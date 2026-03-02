Parece eterno, mas não é

A morte de figuras públicas como Manoel Carlos e Dennis Carvalho provoca no Brasil uma comoção que ultrapassa o campo da simples admiração. Mesmo sem nunca termos cruzado seus caminhos, sem que eles soubessem de nossa existência, sentimos tristeza real, luto legítimo, uma sensação de perda íntima. Por quê?

A resposta passa, antes de tudo, pela maneira como essas personalidades ocuparam o espaço simbólico da vida cotidiana. Suas obras simbolizavam presenças constantes que entraram nas casas e acompanharam momentos decisivos: uma infância diante da televisão, uma adolescência embalada por músicas, uma fase difícil atravessada por risadas ou por personagens que ofereciam consolo. Ao longo do tempo, constrói-se uma relação que, embora unilateral, é afetiva. Quando nos reconhecemos nas novelas escritas por Manoel Carlos e dirigidas por Dennis Carvalho, estamos, de certa forma, estabelecendo um pacto emocional: eles passam a integrar nossa narrativa pessoal.

Não se trata de idolatria vazia, mas de identificação. E, quando adoecem, sofrem ou morrem, a ilusão de distância se rompe. Assim, somos lembrados, abruptamente, de que também somos finitos. A morte de um artista conhecido funciona, assim, como um espelho coletivo da vulnerabilidade. Não é apenas "ele morreu". É "alguém que parecia eterno não é". É o fim de uma referência, de uma voz familiar, de um ponto de estabilidade simbólica. Cada perda dessas reabre, em pequena escala, nossa própria consciência da mortalidade.

E há, também, um componente geracional. Esses nomes assinaram produções que marcaram épocas específicas e representam fases da história do país, momentos da cultura, mudanças de comportamento. Quando partem, levam-se junto um pedaço do tempo vivido. A morte não atinge apenas o indivíduo, mas a memória coletiva que ele ajudou a construir.

O luto, portanto, não é exagero nem histeria coletiva, mas uma resposta legítima a uma relação simbólica profunda. Choramos não apenas pela pessoa que se foi, mas pelo que ela representava. E, em tempos de redes sociais, esse fenômeno se intensifica. A proximidade é simulada diariamente: vemos artistas acordando, viajando, adoecendo, desabafando... Acompanhamos de perto a jornada de luta contra o câncer de Preta Gil, rezamos junto com a família para que Paulo Gustavo se curasse da covid, ficamos incrédulos quando soubemos que o avião de Marilia Mendonça havia caído. A fronteira entre público e privado se dilui, e a morte, nesse contexto, parece ainda mais próxima, concreta e dolorosa.

No fundo, o luto por celebridades é, também, um exercício coletivo de humanidade. Ele nos lembra de que a arte não é abstrata, mas nasce de corpos, vozes e histórias que, um dia, se silenciam e que, enquanto existiram, nos ajudaram a atravessar a vida. Assim, quando uma dessas figuras parte, sentimos que algo em nós também se desloca. Não porque a conhecíamos pessoalmente, mas porque ela nos conhecia indiretamente, por meio de nossas emoções. E isso, paradoxalmente, cria uma forma real de intimidade.

No fim, chorar por eles é uma maneira de agradecer, reconhecendo que, em algum momento, foram essenciais para quem fomos e que continuam vivos na memória afetiva de um país inteiro.



