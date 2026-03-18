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Cuba libre, pero no así

Donald Trump afirmou, nesta segunda-feira, que terá a "honra" de tomar Cuba e de "fazer o que quiser". Aparentemente, o republicano pretende transformar o território cubano em apêndice de Miami, solapar o regime e tornar a ilha mais um bastião capitalista

Cuba sofreu um apagão generalizado em 16 de março, segundo a companhia elétrica nacional, em meio a uma grave crise na ilha causada pelo bloqueio energético dos EUA - (crédito: ADALBERTO ROQUE / AFP)
Cuba sofreu um apagão generalizado em 16 de março, segundo a companhia elétrica nacional, em meio a uma grave crise na ilha causada pelo bloqueio energético dos EUA - (crédito: ADALBERTO ROQUE / AFP)

Devo ter lido a Trilogia Suja de Havana e O Rei de Havana mais de uma vez. Impressionei-me com o relato cruento que Pedro Juan Gutiérrrez traçou sobre Cuba do início da década de 1990, afetada por grave crise econômica após o colapso da União Soviética. Em meio à fome e à tentativa desesperada de sobrevivência, muitos cubanos resistiam a atravessar o Estreito da Flórida para recomeçar a vida nos Estados Unidos. Estavam umbilicalmente ligados à ilha caribenha, assim como uma árvore se sustenta sobre raízes fortes. 

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Cuba é um paradoxo em si mesma. Os carros da década de 1950, os prédios de arquitetura soviética e o vaivém de turistas norte-americanos pelas ruas e vielas de Habana Vieja são um contraste entre passado e presente. Estive na ilha 14 anos atrás para cobrir a visita da então presidente Dilma Rousseff.

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Vi gente hospitaleira e sorridente, mas também melancólica. Famílias sentadas sobre a mureta do Malecón em um domingo de calor extenuante. Pichações e fotos alusivas à Revolução Cubana e às figuras de Ernesto Che Guevara e de Fidel Castro, que morreria quatro anos depois. Conversei com cubanos comprometidos com o ideário revolucionário, mas também com gente que sonhava em estender seus horizontes e conhecer o Brasil, por exemplo. 

Cuba mergulha de novo na crise econômica, agora deflagrada pelo intervencionismo dos Estados Unidos na Venezuela, seguido pelo bloqueio ao envio de petróleo. A ilha caribenha merece ser livre das mazelas históricas de um regime falido, mas não dessa forma. O mesmo país que impôs um embargo sufocante à economia da ilha caribenha acena com um golpe de Estado. 

Donald Trump afirmou, nesta segunda-feira, que terá a "honra" de tomar Cuba e de "fazer o que quiser".  Aparentemente, o republicano pretende transformar o território cubano em apêndice de Miami, solapar o regime e tornar a ilha mais um bastião capitalista. Isso remonta ao colonialismo de séculos atrás. Se alguém imagina que Trump apenas pretende "salvar" Cuba do "comunismo", esquece-se que o Tio Sam busca lucro e posicionamento geoestratégico no Caribe. 

Não me surpreenderia se, em alguns anos, resorts gigantescos com a marca Trump fossem construídos em Varadero, e estátuas do presidente americano apagassem o culto às figuras de Che e de Fidel. Não me causaria espanto se arranha-céus crescessem como monumentos ao capitalismo, descaracterizando o que Havana tem de mais charmoso e inquietante. Aos cubanos, apenas lhes resta endurecer, perdendo ou não um pouco da ternura. E não deixarem seduzir-se pelos arroubos de um presidente que acredita ser o dono do mundo. 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 18/03/2026 06:03
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