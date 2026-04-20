Semana S, mobilização que integra o Brasil

Sesc e Senac demonstram, na prática, que a iniciativa privada é um agente de transformação social ágil e eficaz para complementar as entregas das estruturas públicas - (crédito: Reprodução/Senac DF)

José Roberto Tadros, Presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac

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O Brasil acorda, alimenta-se, locomove-se e se diverte com a força do setor terciário. Do balcão do comércio de bairro à alta tecnologia que sustenta os serviços de entretenimento; da hospitalidade que acolhe o turista em destinos desejados à educação profissional que transforma um jovem aprendiz em um técnico de excelência necessária para seu setor, o comércio de bens, serviços e turismo é o pulso vivo e ininterrupto da economia nacional. Trata-se de uma engrenagem que não conhece o repouso, operando 24 horas por dia para garantir que a sociedade brasileira tenha acesso ao consumo, ao lazer e ao suporte essencial para a vida moderna.

Responsável por empregar sete em cada 10 brasileiros com carteira assinada, esse setor não apenas gera riqueza e movimenta cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB); ele sustenta a própria harmonia social por meio da dignidade conferida pelo trabalho. O comércio é, historicamente, a porta de entrada para o mercado de trabalho formal e a principal ferramenta de ascensão social no Brasil. É para celebrar essa força motriz e compartilhar com a Nação o valor inestimável da prestação de serviços que realizamos, nos dias 15 e 16 de maio, a Semana S 2026.

A dimensão desse evento nacional reflete um modelo de gestão alicerçado na excelência, na responsabilidade e na transparência que orientam a atuação secular da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Financiadas exclusivamente com recursos privados dos empresários do setor terciário, o Sesc e o Senac demonstram, na prática, que a iniciativa privada é um agente de transformação social ágil e eficaz para complementar as entregas das estruturas públicas. Ao unir qualificação profissional de ponta e qualidade de vida com sustentabilidade financeira, provamos que o "capitalismo social" não é apenas uma teoria, mas uma realidade que pulsa em cada unidade nossa espalhada pelo território brasileiro. A Semana S 2026 surge, portanto, como o momento oportuno para sintetizar, de forma integrada, a amplitude desse ecossistema.

Queremos evidenciar, para o cidadão, para o empreendedor e para o legislador, que cada centavo investido pelo empresariado brasileiro no Sistema S retorna integralmente à sociedade na forma de benefícios tangíveis. Não falamos apenas de números orçamentários, mas de atendimentos odontológicos em nossas carretas de saúde, de vagas de emprego reais acessíveis em nossos feirões e da preservação da nossa identidade por meio de incentivos culturais.

Durante os dois dias de Semana S, a capilaridade do Sistema Comércio se revelará de forma concreta e diversa, respeitando as vocações de cada região. Na Bahia, o evento fortalecerá o turismo estratégico e o networking empresarial; no Rio de Janeiro, o Senac demonstrará como a gastronomia de excelência impulsiona o setor de serviços; no Amapá, a tecnologia de realidade virtual servirá como porta de entrada para a inclusão digital; enquanto no Paraná e em Alagoas, o foco será o bem-estar e o "Hub de Carreiras", conectando diretamente o talento à oportunidade de trabalho.

Esses são apenas alguns exemplos dessa mobilização nacional que é a expressão mais genuína do papel do Sistema Comércio no cotidiano. O Sesc e o Senac chegam para complementar a presença do Estado. Seja nas capitais ou nos rincões do interior, atuamos com os recursos gerados pelo próprio setor produtivo para entregar à sociedade serviços que o orçamento público dificilmente conseguiria replicar com o mesmo padrão de qualidade e custo-benefício.

Além da assistência e da educação, a Semana S 2026 democratiza o acesso à alta cultura. Levar artistas diversos, como Luísa Sonza, Elba Ramalho, Xande de Pilares, Glória Groove, Ludmila, Dilsinho, Fresno e tantos outros para palcos abertos e gratuitos é uma forma de retribuir ao trabalhador do comércio o fruto de sua dedicação diária. É promover o lazer como um direito fundamental, essencial para o equilíbrio de uma sociedade que busca evoluir. Paralelamente, nossos braços técnicos oferecem ao micro e pequeno empresário consultorias de gestão e inovação que garantem a sobrevivência e o crescimento de quem sustenta a economia na ponta.

A Semana S 2026 é, portanto, um convite para estreitar ainda mais os laços que unem a atuação do Sesc e do Senac à sociedade brasileira. Reafirmamos com ela, também, o compromisso inegociável do empresariado com a construção de um país mais justo, competitivo e socialmente equilibrado.

