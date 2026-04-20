A inércia diante do colapso climático

O ano de 2025 entrou para a história com uma estatística alarmante: a temperatura global atingiu a marca de 1,43°C acima dos níveis pré-industriais, consolidando a assustadora sequência dos 11 anos mais quentes já registrados. O balanço, divulgado pela Organização Meteorológica Mundial (WMO) e endossado pelas Nações Unidas, não deixa margem para eufemismos: o planeta ultrapassou seus limites e encontra-se em estado de emergência máxima. No entanto, enquanto os cientistas empilham evidências irrefutáveis de um colapso em curso, os governos continuam a responder com uma inércia diplomática que já ultrapassou a fronteira da irresponsabilidade.

Os dados apresentados não são projeções teóricas para o próximo século, e, sim, a autópsia de uma tragédia presente. O desequilíbrio energético da Terra chegou a um nível crítico. Nossos oceanos, que absorvem 91% do excesso de calor gerado pelas emissões de carbono, atingiram as temperaturas mais altas desde o início das medições. O impacto dessa anomalia deixou de ser uma preocupação restrita a biólogos marinhos ou pesquisadores para se materializar no cotidiano das sociedades: secas implacáveis, cidades submersas por enchentes, quebras de safra e um custo econômico na casa dos bilhões. Pior ainda, a crise já ameaça a vida e a subsistência de mais de 1,2 bilhão de trabalhadores — um terço da força de trabalho global -, expostos a riscos severos sob o calor extremo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar da clareza absoluta desse cenário, a reação da comunidade internacional permanece presa a uma letargia burocrática injustificável. Há um descompasso fatal entre o ritmo acelerado da devastação climática e a lentidão deliberada das decisões políticas. As potências globais continuam tratando a dependência dos combustíveis fósseis como um vício do qual pretendem se curar aos poucos, sem pressa, enquanto organizam cúpulas anuais que produzem discursos inflamados, mas pouquíssima ação vinculante. A transição energética, que já deveria estar operando em regime de economia de guerra, segue refém do lobby fóssil e da miopia dos ciclos eleitorais.

O custo desse vício não se mede apenas pelo aumento da temperatura, mas também com instabilidade geopolítica e violência. A dependência crônica dos combustíveis fósseis continua sendo o motor central de conflitos armados ao redor do mundo, como evidencia a atual e perigosa escalada militar entre os Estados Unidos e o Irã, motivada, principalmente, pelo fluxo de petrodólares no Estreito de Ormuz. Ao insistir em preservar essa matriz energética a qualquer preço, o mundo não apenas acelera o próprio colapso ambiental, mas escolhe perpetuar a guerra como ferramenta de manutenção de um status quo insustentável.

A ciência vem fazendo sua parte. Ela entregou os diagnósticos precisos, mapeou os danos e indicou as soluções. Mas os alertas se empilham sem que nada de concreto seja realizado. A inação atual, portanto, não é fruto de ignorância técnica, mas de uma covardia política institucionalizada.

Chegamos a um limite. Assistimos, com gráficos atualizados em tempo real, à destruição das bases que sustentam a nossa própria existência, enquanto líderes globais hesitam em cortar o mal pela raiz. Diante da falência das promessas e do acúmulo de tragédias simultâneas, impõe-se a pergunta definitiva a quem detém o poder de decisão: se a perda de milhares de vidas, o caos econômico e a perspectiva de um planeta inabitável não são suficientes para provocar uma guinada radical, o que mais precisará acontecer para que a humanidade decida, de uma vez por todas, se salvar?

