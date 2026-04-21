Música em Brasília

Ney Matogrosso foi um dos primeiros a se transformar em reluzente estrela da MPB - (crédito: Hélio Rodrigues)

Ao longo de seis décadas de existência, Brasília tem se destacado, também, como polo musical, enquanto parte do espectro da mais popular manifestação artística do país. Para tanto, é fundamental contar com instituições como a Escola de Música e o Clube do Choro, além de palcos para a apresentação de shows, que, em outros tempos, já foi em um maior número.

Um outro aspecto de grande importância é o fato de ser uma das unidades da Federação que, desde a década de 1960, mais tem revelado talentos nesse segmento. Aqui despontaram cantores, cantoras, grupos, bandas e instrumentistas que vieram a obter relevância no cenário da música popular brasileira (MPB).

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O primeiro deles foi Ney Matogrosso, ex-integrante do Madrigal de Brasília, que, depois de brilhar como vocalista do conjunto vocal Secos e Molhados, transformou-se numa reluzente estrela da MPB, que costuma arrebatar plateias onde se apresenta.

Depois, surgiu o menestrel Oswaldo Montenegro, após participação no Cabeças, de saudosa memória, inicialmente na 311 Sul e, posteriormente, no Parque da Cidade. O projeto revelou também Cássia Eller e Zélia Duncan, que ainda soltavam a voz em casas noturnas. Foi em barzinhos, igualmente, onde Rosa Passos, para deleite dos espectadores, fazia recitais, antes de conquistar fãs no Brasil e no exterior.

Mas coube à geração roqueira dos anos de 1980 chamar a atenção do Brasil para o som que emergia da capital federal. As responsáveis pela criação dessa sonoridade foram as bandas Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude e, posteriormente, o Natiruts. Atualmente, quem se sobressai são os grupos de pagode Menos é Mais e Distintos Filhos.

No entanto, são cantores e cantoras os responsáveis por, nos dias de hoje, manter a música em alta no DF — não tanto quanto em outros tempos. A lista é grande, mas não se pode deixar de nomeá-los: Alberto Salgado, Alessandro Carlo, Beto Dourah, Breno Alves, Gustavo Bertoni, Hungria, Juninho Ferreira, Marcelo Café, Mário Salimon, Rodrigo Bezerra, Renato Mattos, Victor Angeleas, Vinicius Oliveira, Adriana Samartini, Bell Lins, Daniela Firme, Denise Oliveira, Dhi Ribeiro, Ellen Oléria, Flor Furacão, Larissa Humaitá, Letícia Fialho, Luanda Cozetti, Márcia Tauil, Renata Jambeiro, Taliz.



