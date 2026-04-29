Recado real para Trump

Primeira visita de Estado de um monarca britânico aos Estados Unidos em quase 20 anos, o périplo de quatro dias do rei Charles III é histórico por vários motivos. O principal deles foi o discurso que ele fez ontem, diante do Congresso americano, em que entregou a moderação que a diplomacia ocidental desesperadamente demanda. Mas há um subtexto tão importante quanto o conteúdo do pronunciamento: Charles III é, talvez, o único líder no mundo capaz de fazer Donald Trump ouvir. Não porque o convença, mas porque Trump o reconhece como um igual.

Na sua fala, Charles III tentou ancorar a histórica relação entre Londres e Washington, hoje fustigada por ruídos políticos e recuos comerciais. O monarca britânico também exaltou a Otan e reiterou que Estados Unidos e Reino Unido têm o "dever de promover a paz".

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O momento entre os dois países, afinal, é o mais tenso possível. O presidente dos EUA ressente a falta de engajamento dos aliados da aliança militar no confronto contra o Irã. A Casa Branca chegou a ameaçar a Espanha com uma suspensão da Otan e rever a visão da soberania britânica sobre as ilhas Malvinas — ponto extremamente sensível desde a guerra entre Argentina e Reino Unido em 1982.

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A tese central do pronunciamento de Charles III é irretocável: em tempos de fragmentação e conflito, a estabilidade global exige que as duas potências atuem com previsibilidade. O problema é que a liturgia da realeza, por mais impecável e simbólica que seja, esbarra inevitavelmente no pragmatismo árido da política contemporânea.

A defesa de uma ordem global pautada pela moderação soa reconfortante, mas precisa de tração no mundo real. Convencer o governo norte-americano, hoje fortemente inclinado ao isolacionismo, de que o ônus da segurança global ainda vale a fatura é uma tarefa hercúlea. Contudo, se há um emissário capaz de perfurar a couraça de desconfiança de Trump, esse é justamente Charles III. Não pela força dos argumentos, mas pela natureza de quem os profere.

Trump não escuta quem considera inferior. E, na sua hierarquia particular de poder, quase todos são. Diante de um rei, porém, não precisa fingir grandeza. Ele simplesmente a reconhece no outro e, nesse espelho, também a enxerga em si mesmo: não um mero chefe de Estado ou um pedinte comercial, mas um par genuíno — talvez o único que admite existir.

É essa reverência que pode abrir uma fenda singular na muralha isolacionista de Washington. Onde primeiros-ministros e presidentes esbarram no desdém transacional do republicano, a mística real estabelece um canal direto de respeito mútuo. Trata-se de uma ponte de puro pragmatismo camuflada de pompa, uma brecha diplomática que o resto do mundo precisa urgentemente explorar se quiser manter a engrenagem global funcionando.

Aplausos no Capitólio, no entanto, não assinam tratados nem financiam a defesa coletiva. O aceno de Charles III é um passo diplomático inteligente, mas é necessário converter o respeito reverencial de Washington em acordos comerciais tangíveis e parcerias estratégicas que não mudem de direção a cada novo ciclo eleitoral.

Não há margem para deslumbramentos institucionais. O rei entregou o recado; resta saber se Donald Trump vai encarar o apelo à paz como um dever de Estado intransferível ou apenas como mais um acordo do qual pode, a qualquer momento, desembarcar. O problema ao falar de igual para igual é que, entre iguais, ninguém é obrigado a obedecer.



