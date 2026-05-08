Brecha pragmática em Washington

O encontro realizado nesta quinta-feira entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump terminou sem acordos formais assinados e, ainda assim, pode ser contabilizado como positivo para o Brasil. A declaração de Trump na rede social — foi "muito produtiva", Lula é "muito dinâmico", reuniões técnicas estão agendadas para os próximos meses — é exatamente o tipo de cordialidade protocolar que, em qualquer outro momento, mereceria ceticismo. No atual tabuleiro geopolítico, ela vale mais do que parece.

O verdadeiro trunfo não reside nos detalhes de eventuais acordos aduaneiros ou promessas de cooperação tecnológica. O ganho tangível e imediato é estritamente político: a abertura de uma via de diálogo direto com uma administração que dá sinais crescentes de fechamento ao resto do mundo. Para a economia brasileira, manter a porta de Washington acessível não é questão de afinidade ideológica, mas de segurança material.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na vida real, o isolacionismo da maior economia do planeta traduz-se em volatilidade cambial, incerteza para as exportações do agronegócio e ameaças tarifárias sobre o aço nacional — setores que, mesmo após o recuo parcial americano no início de 2026, seguem expostos a taxas elevadas.

Leia também: A ONU diante do desafio do consenso



Minerais críticos são hoje o principal ponto de interesse da Casa Branca na relação com o Brasil, e a pressão americana por um acordo nessa área, que também estará na pauta da reunião entre Trump e o presidente chinês em maio, torna o diálogo bilateral ainda mais estratégico. Ao sentar-se à mesa para uma conversa funcional, a diplomacia brasileira age corretamente para mitigar a imprevisibilidade de um parceiro cuja postura defensiva tem assustado aliados e adversários em igual medida.

O pragmatismo demonstrado por ambas as delegações serve como corretivo a vícios recorrentes. O fato de dois líderes com visões de mundo diametralmente opostas conseguirem focar em interesses de Estado, sem que o encontro degenerasse em disputa simbólica, é em si uma demonstração de maturidade institucional. Sinaliza também que o Brasil pode, sim, cumprir um papel de interlocutor pragmático em defesa das necessidades do Sul Global, dialogando com potências que ameaçam virar as costas à cooperação multilateral.

Ainda assim, o realismo obriga a conter qualquer euforia precipitada. Trump e Lula disseram que representantes dos dois países têm reuniões agendadas para discutir "pontos-chave", com encontros adicionais previstos para os próximos meses. A atual administração americana tem o costume de descartar consensos provisórios com a mesma velocidade com que os anuncia, e a resistência do governo Lula a um acordo mais amplo sobre minerais críticos é exatamente o tipo de tensão que pode ressurgir à primeira pressão.

A brecha diplomática em Washington foi destrancada, o que já representa uma conquista considerável, mas ela permanece frágil. A manutenção dessa linha de interlocução exigirá do Brasil agilidade comercial e poder de barganha muito superiores à mera retórica institucional. O país ganhou fôlego e espaço de manobra, mas não há margem para ilusões. O desafio agora ultrapassa a celebração do encontro: trata-se de impedir que a porta de Washington seja batida unilateralmente na primeira instabilidade da economia americana ou no primeiro solavanco eleitoral de qualquer dos dois lados e provar que o Estado brasileiro tem peso específico suficiente para transformar a cordialidade de hoje em resultados concretos.



