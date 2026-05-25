Erros no IR revelam fragilidades na educação financeira e tributária dos brasileiros

A formação ainda é impactada pela ausência de uma abordagem estruturada tanto no ambiente escolar quanto no familiar - (crédito: Caio Gomez)

Por DEYPSON CARVALHO, coordenador adjunto docurso de ciências contábeisdo Centro Universitário doDistrito Federal (UDF)

Os erros recorrentes na declaração do Imposto de Renda (IR) vão muito além de falhas pontuais no preenchimento. Eles funcionam como um retrato do comportamento da população brasileira e expõem um problema estrutural: a carência de educação financeira/tributária e a ausência de planejamento ao longo do ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Idosos e Imposto de Renda: veja quando aposentados precisam fazer a declaração



Entre os principais fatores estão a baixa familiaridade com conceitos financeiros e tributários básicos, a pouca organização ao longo do ano e uma postura predominantemente reativa diante das obrigações fiscais. Além disso, a complexidade do sistema tributário brasileiro contribui para aumentar a dificuldade dos contribuintes.

Esse cenário é reforçado pela forma como a educação financeira e tributária é (ou não é) construída ao longo da vida. A formação ainda é impactada pela ausência de uma abordagem estruturada tanto no ambiente escolar quanto no familiar. O tema aparece de forma pontual na escola e, raramente, é aprofundado na prática. No ambiente familiar, o orçamento das obrigações costuma ser um assunto centralizado nos adultos, sem diálogo ou orientação consistente, o que faz com que muitos aprendizados ocorram apenas pela experiência prática, geralmente acompanhada de erros.

Esse conjunto de fatores ajuda a explicar por que o Imposto de Renda ainda é tratado, na maioria dos casos, como uma obrigação pontual, e não como parte de um planejamento financeiro e tributário contínuo. O comportamento de deixar a declaração para última hora está diretamente ligado à forma como o brasileiro organiza sua vida financeira e tributária no dia a dia. O cotidiano tomado por demandas urgentes faz com que compromissos importantes, embora obrigatórios, sejam frequentemente deixados em segundo plano, o que aumenta o risco de erros, inconsistências, omissões e pagamento de multas.

Apesar de ser uma obrigação anual, o IR ainda não é incorporado de forma contínua à rotina financeira das pessoas. Isso ocorre porque o tema não permanece no radar ao longo do ano e só volta à atenção do contribuinte no período de entrega da declaração. O resultado é um processo concentrado e acelerado de busca por documentos e informações. O ideal seria adotar uma prática preventiva, com o registro contínuo das operações financeiras e tributárias ao longo do ano, como vendas de bens e apuração de ganhos de capital, evitando acúmulo de informações na reta final.

Na prática, esse acúmulo de fatores se reflete diretamente nos erros mais comuns da declaração, como omissão de rendimentos, divergências entre dados informados e informes oficiais, inclusão indevida de dependentes, deduções sem comprovação, falhas na declaração de investimentos e falta de conferência da pré-preenchida antes do envio. Esses problemas poderiam ser reduzidos com mudanças simples de hábito, como a organização contínua de documentos ao longo do ano, a centralização das informações e arquivamento dos documentos em um único local, a conferência antecipada dos informes e a revisão cuidadosa dos dados antes da transmissão da declaração.

Leia também: Receita libera consulta ao 1º lote do IR 2026; valor é recorde



Outro ponto crítico é o comportamento após o envio. Muitos contribuintes não acompanham o processamento junto à Receita Federal, o que pode atrasar a identificação de pendências e agravar problemas fiscais. Essa falta de monitoramento pode resultar em retenções em malha fiscal e, posteriormente, na aplicação de multas de ofício em casos de omissão ou ausência de correção de informações. Por isso, é fundamental verificar o status da declaração após a sua apresentação, analisar eventuais pendências e realizar ajustes sempre que necessário.

Também é essencial corrigir inconsistências assim que identificadas, já que essas práticas contribuem para evitar notificações e penalidades, o que torna o processo mais seguro e organizado.

No fim, mais do que um problema de preenchimento, os erros no Imposto de Renda evidenciam a falta de disciplina financeira e tributária no cotidiano dos brasileiros. Desenvolver hábitos de organização ao longo do ano é o principal gatilho para reduzir falhas e tornar o processo menos burocrático e mais eficiente. Nesse sentido, a declaração acaba funcionando como um espelho da relação do contribuinte com o próprio patrimônio ao longo de todo o ano.