Alerta que vem do Pacífico

O El Niño vem aí. A confirmação divulgada ontem pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) de que as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial voltaram a registrar temperaturas acima da média sacramenta a formação do fenômeno. O anúncio encerra os meses de especulação e inaugura uma contagem regressiva. Meteorologistas já previam a chegada do evento climático. As projeções agora se materializam e indicam intensificação ao longo do inverno do Hemisfério Norte até 2027. A clareza dos dados científicos, contudo, raramente se traduz em ação preventiva por parte do poder público, que insiste em flertar com a inércia diante de crises amplamente mapeadas.

O cenário ganha urgência diante da possibilidade de um "Super El Niño". Embora a nomenclatura não seja uma categoria meteorológica oficial, ela descreve eventos de intensidade severa, como os que assolaram o globo nos ciclos de 1982-1983, 1997-1998 e 2015-2016. Nessas ocasiões, o choque climático expôs a fragilidade das respostas governamentais. O Brasil pagou um preço amargo: quebras de safra, bandeiras tarifárias punitivas na conta de energia e colapso de infraestruturas básicas. Essa memória deveria servir como freio para improvisos e decisões eleitoreiras. O país, porém, demonstra uma perigosa incapacidade de aprender com as próprias perdas.

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A geografia dos impactos no território brasileiro já é conhecida. O Sul precisa organizar suas defesas civis para volumes excessivos de chuva, que tradicionalmente devastam rodovias, paralisam o escoamento agrícola e castigam populações em áreas de risco. O Norte e o Nordeste caminham para secas severas, exigindo desde já a proteção de reservatórios e políticas de suporte financeiro. No Sudeste, o calor será mais frequente, acompanhado de chuvas mal distribuídas e alterações no fluxo das frentes frias. Na economia, essa desordem regional se converte em quebra de previsibilidade para o setor produtivo, pressão inflacionária sobre os alimentos e corrosão da renda de quem menos tem margem para absorver choques.

O Brasil, obviamente, não estará sozinho nesse ciclo. O El Niño de intensidade severa reorganiza padrões climáticos em escala global. As previsões são de secas na Austrália e no Sudeste Asiático, de chuvas torrenciais no leste da África e de instabilidade nas monções que abastecem a agricultura indiana. Isso significa que os choques na oferta de alimentos não serão locais: serão simultâneos em múltiplas regiões produtoras. Num mundo onde as cadeias de suprimento ainda se recuperam das turbulências causadas da última década, um El Niño severo chega como um problema adicional que praticamente ninguém está preparado.

O fenômeno é conhecido, seus efeitos são mapeáveis, as ferramentas de resposta existem, tecnologia e recursos estão disponíveis. O que falta, então? Que o poder público assuma a decisão política de agir antes que a emergência cause prejuízos, mortes e destruição. Tratar as intempéries do aquecimento do Pacífico como fatalidades surpreendentes, a essa altura, é uma escolha. O Estado brasileiro tem dados, tem histórico e tem tempo hábil para se preparar. A questão é se vai usá-los ou se, mais uma vez, vai esperar os extremos chegarem para procurar o guarda-chuva.