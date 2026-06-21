A Copa do Mundo e a geopolítica do gramado

Guilherme Frizzera, doutor em relações internacionais pela UnB e coordenador do bacharelado em relações internacionais da Uninter

A Copa do Mundo nunca foi apenas futebol. É vitrine, ritual de prestígio, certificado de modernidade e instrumento de projeção internacional. Para muitos países, sediar o torneio significa dizer ao mundo que se chegou a outro patamar. O estádio, nesse sentido, é menos uma obra esportiva do que uma peça de diplomacia material. Nele, o país anfitrião tenta traduzir poder em imagem, infraestrutura em reputação e organização em influência.

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O problema é que essa régua nunca é aplicada de maneira neutra. A Copa de 2026, organizada por Estados Unidos, México e Canadá, permite observar essa diferença com nitidez. A presença mexicana e canadense suaviza, em alguma medida, a imagem do torneio e dilui o peso político das controvérsias concentradas nos Estados Unidos, especialmente no tema migratório. Ainda assim, é nos Estados Unidos que aparece com mais força a assimetria entre o tratamento dispensado ao Norte Global e aquele imposto ao Sul Global.

Quando o Brasil recebeu a Copa de 2014, o chamado "padrão Fifa" apareceu como uma gramática de exigências quase civilizatórias. Não bastava ter futebol, torcida, tradição e capacidade de mobilização. Era preciso reformar ou construir estádios, adaptar centros de treinamento, ampliar aeroportos, organizar mobilidade urbana, redesenhar áreas de circulação, hotelaria, segurança, comunicação e operação. A Copa foi vendida como oportunidade de modernização nacional, embora boa parte de seus custos tenha recaído sobre o poder público e sobre cidades que, depois, continuaram convivendo com problemas muito mais urgentes do que arenas modernas.

As manifestações de junho de 2013 nasceram de muitas causas, especialmente da insatisfação com transporte, serviços públicos e representação política. Ainda assim, a Copa funcionou como símbolo poderoso de uma inversão de prioridades. O país que precisava demonstrar competência ao mundo era o mesmo em que a população perguntava por que havia dinheiro para estádio e não havia a mesma urgência para escola, hospital, ônibus, metrô e moradia. O "padrão Fifa", naquele contexto, tornou-se uma acusação popular. Se era possível exigir excelência para receber turistas, por que essa excelência não era exigida para a vida cotidiana dos brasileiros?

A preparação dos Estados Unidos para 2026 revela outra lógica. O país não precisou provar que era moderno. A modernidade foi presumida. Sua infraestrutura foi tratada como "primeiro mundo" antes mesmo de ser confrontada com as exigências concretas do futebol mundial. Essa é a chave do problema: no Brasil, o padrão Fifa foi apresentado como condição de ingresso na modernidade; nos Estados Unidos, a modernidade funcionou como álibi para flexibilizar o padrão.

Muitas arenas escolhidas foram concebidas para o futebol americano, não para o futebol. Algumas exigiram adaptações de gramado, largura, visibilidade e operação. Houve, até muito perto do torneio, preocupação sobre dimensões de campo e sobre a conversão de estádios originalmente pensados para outro esporte. A Fifa recomenda campos de 105 por 68 metros, e a adaptação de estruturas da NFL mostrou que, no caso norte-americano, o mundo do futebol precisou se acomodar a uma infraestrutura já existente, não o contrário.

Há também uma dimensão climática e operacional. Estádios abertos, calor, umidade, tempestades e raios já vinham aparecendo como riscos concretos em eventos-teste e partidas preparatórias. Em vez da narrativa de despreparo estrutural que facilmente recairia sobre um país do Sul Global, o problema surge como contingência técnica, desafio logístico, detalhe administrável. Quando o anfitrião é poderoso, a falha tende a virar ajuste. Quando o anfitrião é periférico, o ajuste tende a virar prova de atraso.

O mesmo vale para a fronteira. Uma Copa do Mundo deveria produzir circulação, encontro e hospitalidade. No entanto, a edição de 2026 chega atravessada por restrições migratórias, constrangimentos em aeroportos, recusas de entrada e incertezas para árbitros, membros de delegações, jornalistas, torcedores e profissionais ligados ao evento. México e Canadá ajudam a compor uma narrativa regional mais aberta e plural, mas não eliminam a contradição central: parte decisiva do torneio ocorrerá em um país cuja política de fronteira pode constranger justamente a promessa universalista do futebol. A bola é global, a catraca é nacional.

Essa é a ironia geopolítica da Copa de 2026. O torneio confirma que o futebol é um dos mais eficazes instrumentos de imagem global, ao mesmo tempo em que revela quem tem o direito de sediar sem ser examinado com lupa. O Brasil precisou se adequar ao "padrão Fifa" como quem presta vestibular de civilização. Os Estados Unidos recebem a Copa como quem incorpora o evento à própria escala, aos próprios estádios, às próprias fronteiras e às próprias regras.

No fim, a pergunta não é se a Copa fortalece a imagem de um país. Fortalece. A pergunta mais importante é quem define o padrão pelo qual essa imagem será julgada. A geopolítica do futebol está justamente aí, quando não se está apenas em sediar o espetáculo, e, sim, em ter poder suficiente para fazer do próprio limite uma exceção aceitável.