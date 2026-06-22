Respeito entre as nações

A Copa do Mundo é muito mais do que uma competição esportiva. A cada quatro anos, ela transforma o futebol em uma linguagem comum, capaz de ser compreendida por pessoas de diferentes países, culturas, religiões e formas de vida. Em um mundo cada vez mais marcado por disputas políticas, desigualdades econômicas e demonstrações de preconceito e separatismo, a competição oferece uma rara oportunidade de encontro simbólico entre as nações. Dentro e fora dos estádios, povos que muitas vezes se conhecem apenas por estereótipos passam a se observar, torcer, admirar e reconhecer uns aos outros.

O futebol possui uma força especial porque combina simplicidade e emoção. Suas regras básicas permitem que crianças, trabalhadores, estudantes e idosos acompanhem o jogo com a mesma intensidade, ainda que vivam em realidades muito distintas. Durante a Copa, bandeiras, hinos e camisas nacionais expressam orgulho e pertencimento, mas também revelam a diversidade do planeta. O torcedor celebra sua própria identidade ao mesmo tempo em que entra em contato com a identidade do outro. Assim, a competição ajuda a mostrar que a diferença não precisa ser vista como ameaça: pode ser motivo de curiosidade, respeito e aprendizado.

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Esse entendimento entre as nações não significa ausência de rivalidade. Pelo contrário, a Copa do Mundo é feita de disputas intensas, vitórias inesquecíveis e derrotas dolorosas. No entanto, quando a rivalidade permanece no campo do jogo, ela se converte em uma forma civilizada de coexistência entre povos geográfica, cultural, historicamente distantes. Onde mais, não sendo em uma competição assim, é possível encontrar tunisianos e japoneses, belgas e iranianos, espanhóis e árabes, uruguaios e cabo-verdianos dividindo um mesmo espaço público? E conhecer histórias de atletas de países com os quais temos pouquíssimo contato — Jordânia, Curaçao, Nova Zelândia —, e ainda torcer por eles?

Seleções se enfrentam segundo regras aceitas por todos, árbitros mediam conflitos, atletas se cumprimentam ao final das partidas e torcedores compartilham espaços públicos. A mensagem simbólica é poderosa: é possível competir sem destruir, defender a própria história sem negar a humanidade do adversário.

A Copa também funciona como uma vitrine cultural. O país-sede apresenta sua música, sua culinária, seus costumes, suas paisagens e seus desafios sociais a bilhões de espectadores. Ao mesmo tempo, recebe visitantes de todos os continentes, criando encontros que ultrapassam o calendário esportivo. Nas ruas, nos transportes, nos estádios e nas redes sociais, surgem conversas improvisadas, gestos de hospitalidade, trocas de lembranças e descobertas sobre modos diferentes de viver. Esses pequenos contatos não resolvem sozinhos os problemas internacionais, mas ajudam a reduzir distâncias e a humanizar povos que, muitas vezes, aparecem apenas como notícias distantes.

Além disso, o torneio revela que a identidade nacional é sempre construída em diálogo com o mundo. Muitos jogadores têm origem migrante, atuam em clubes estrangeiros e carregam histórias familiares atravessadas por deslocamentos, encontros e misturas culturais. Em campo, eles representam uma bandeira, mas também expressam a circulação global de pessoas, técnicas, sonhos e oportunidades. A Copa, portanto, lembra que nenhuma nação existe isolada: todas dependem de intercâmbios, influências e relações com outras sociedades.

É claro que a Copa do Mundo não elimina guerras, preconceitos ou injustiças. Também pode ser usada para propaganda política, interesses econômicos e disputas de poder. Em algumas edições, o clima que antecede o torneio deixa isso ainda mais evidente: protestos nas ruas, críticas à organização, tensões diplomáticas, conflitos armados, políticas migratórias rígidas e dificuldades de acesso para torcedores de determinados países mostram que a festa esportiva não acontece fora da realidade histórica. Antes mesmo de a bola rolar, o Mundial, especialmente a parte dos jogos sediados nos EUA, provocou inquietações que extrapolam o futebol e revelam as contradições do mundo que pretende reunir, com demonstrações de xenofobia e preconceito que, felizmente, não se repetiram desde que a bola começou a rolar.

Ainda assim, é justamente diante desse cenário de tensão que a Copa do Mundo revela parte de sua importância simbólica. Quando milhões de pessoas param para assistir ao mesmo jogo, mesmo de seleções que não são de seus países, quando desconhecidos se abraçam por um gol ou quando adversários reconhecem o talento um do outro, cria-se um instante de comunhão difícil de produzir por outros meios.

Por isso, o torneio tem valor para o entendimento entre as nações: ele mostra que a humanidade compartilha emoções básicas, como alegria, frustração, esperança e orgulho. Mostra também que as diferenças culturais podem conviver em uma mesma celebração global. Em tempos de fronteiras rígidas, crises diplomáticas e discursos de intolerância, o futebol recorda que o outro não é apenas rival, estrangeiro ou desconhecido; é alguém que também sofre, vibra e sonha. Nesse sentido, a Copa é uma metáfora do mundo possível: plural, competitivo, imperfeito, mas capaz de reconhecer no encontro entre povos uma oportunidade de respeito, diálogo e paz.