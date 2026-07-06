A urgência de repensar os espaços urbanos

A crise climática deixou de ser uma ameaça projetada para um horizonte distante e se tornou realidade cotidiana. Entre os episódios de calor extremo que colocam sob estresse vários sistemas pelo planeta — como a recente onda que atinge a Europa e matou ao menos 4,7 mil pessoas — e as tempestades que paralisam comunidades e destroem infraestruturas, o mundo enfrenta um dilema urgente: adaptar os pilares das cidades, estabelecidos em concreto e, muitas vezes, sem expansão planejada. No Brasil, historicamente marcado por diversos problemas urbanos, essa demanda é complexa.

O Plano Clima, do governo federal, representa um passo institucional necessário, uma vez que estabelece a meta de que 35% dos municípios brasileiros possuam estratégias de adaptação até 2035. Mas os números revelam uma distância entre o planejamento burocrático e o dia a dia pelo país: apenas 13% das cidades têm planos publicados, de acordo com informações analisadas pela Transparência Internacional Brasil. Os dados apontam o tamanho do abismo do ponto de vista da gestão e também indicam a baixa participação social nesses processos, o que transforma decisões cruciais sobre o território em atos de gabinete, distantes da percepção de quem enfrenta a vulnerabilidade na pele.

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O debate que o país precisa encarar ultrapassa as medidas institucionais e exige uma mudança de paradigma. Durante décadas, a resposta a eventos como enchentes foi baseada no cinza, investindo em canalização de rios, impermeabilização do solo e criação de obras de drenagem que, hoje, provam ser insuficientes diante da intensidade dos registros pluviométricos. A série de eventos que deixam rastros traumáticos mostram que é preciso transitar, com urgência, para soluções que não anulem a imposição da natureza. Um planejamento urbano que respeite as áreas verdes e as bacias hidrográficas, por exemplo, deve deixar de ser apenas experimentos isolados para se tornar diretrizes obrigatórias no modo de pensar a vida nos municípios brasileiros.

Além dos desafios da infraestrutura, a adaptação climática é, especialmente, uma questão de justiça social. As populações mais pobres são as que mais sofrem com o deficit de saneamento e a precariedade da moradia em áreas de risco. Pensar em cidades resilientes sem integrar a habitação digna e a inclusão na equação é ignorar a raiz do problema. A resiliência urbana não se constrói apenas com concreto e contenção, mas com o fortalecimento das comunidades e políticas públicas que garantam o direito à cidade segura.

Nesse cenário desafiador, conhecimento técnico, acadêmico e diretrizes estão presentes nas discussões nacionais. Porém, o que ainda falta é a tradução desses compromissos em orçamentos e, sobretudo, em vontade política. Os administradores públicos não podem mais postergar as ações voltadas para a emergência climática, mesmo que os "resultados" não sejam percebidos durante seus mandatos. Inação e soluções rasas custam vidas, sacrificam a população e comprometem o desenvolvimento econômico do país.

É imperativo que especialistas, pesquisadores, movimentos sociais e cidadãos se envolvam conjuntamente e assumam o protagonismo na cobrança e na fiscalização de alternativas duradouras. A adaptação climática é uma pauta de sobrevivência. A nação não pode mais permitir que o planejamento urbano continue a reproduzir erros do passado, que provocaram traumas e perdas irreversíveis. O futuro das cidades brasileiras depende de quão prioritário é esse tema para o país. O potencial único e a capacidade de adaptação são trunfos que o Brasil tem de aplicar urgentemente na busca por espaços urbanos que suportem a nova condição do clima.



