Qual é o projeto da Seleção?

Recordista de títulos do Brasileirão ao lado de Luís Alonso Peres, o Lula, com cinco, o técnico aposentado Vanderlei Luxemburgo foi meme por muito tempo por usar a palavra "projeto" nas negociações de contrato e nos discursos de posse. Foi assim em 1998, por exemplo, quando assumiu a prancheta da Seleção no lugar de Mário Jorge Lobo Zagallo.

Eliminado nas oitavas de final pela primeira vez desde 1990 contra a Argentina, o Brasil amarga a segunda pior campanha na história em 2026 justamente porque nunca teve um projeto. Havia a sensação de que os recursos eram ilimitados e bastava juntá-los sob a batuta de um técnico minimamente capacitado. Funcionava. Carlo Anceleotti acaba de provar que não mais.

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Quem vê a França chegar a três semifinais consecutivas talvez se esqueça da última fase dourada do Brasil. Ganhou a Copa em 1994, foi vice em 1998 e reconquistou o Mundial em 2002. Em 2006, no auge daquele período, o Brasil teveu um time tão talentoso e galático como a França atual. Carlos Alberto Parreira desfrutava de Dida, Cafu, Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Juninho Pernambucano, Zé Roberto, Gilberto Silva, Ronaldo, Adriano e as promessas Robinho e Fred no banco de reservas. Um luxo.

A França eliminou o Brasil nas quartas na Copa da Alemanha com parte do que havia sobrado do título inédito de 1998, casos de Zidane e Henry, mas tinha um plano audacioso: dominar a Copa em longo prazo. O vice em 2006 contra a Itália e a bagunça em 2010 com adeus na fase de grupos e vestiário em chamas na relação com o técnico Raymond Domenech aguçaram audácia hegemônica.

O projeto da França para curar feridas como as ausências na Copa de 1990 e de 1994 foi batizado de Clairfontaine. Investimento maciço na formação e na busca por imigrantes dispostos a representar o país. Hoje, o elenco liderado por Didier Deschamps lembra muito a concentração de talentos daquele Brasil de 2006. A diferença é que Mbappé, Olise, Dembélé, Doué, Barcola e companhia viraram simplesmente um timaço.

Por sinal, Clairfontaine inspirou Marrocos a investir 13 milhões de euros no projeto Mohamed VI. Ficou em quarto na Copa de 2022, alcançou as quartas em 2026, conquistou o Mundial Sub-20 no ano passado. Foi bronze no futebol masculino em Paris-2024. A seleção feminina chegou às oitavas na Copa de 2023.

A Inglaterra enfrenta a Noruega, hoje, em Miami, pelas quartas de final. Os inventores do futebol moderno ficaram fora da Copa de 1994. Era preciso refundar a seleção. Em 2012, a FA tirou do papel um projeto no qual todos os clubes tinham que ter uma academia de formação. Em 2017, ganhou os mundiais Sub-17 e Sub-20. Um ano depois, estava de volta às semifinais da Copa encerrando 28 anos de escrita. Foi vice da Euro em 2021 e em 2024.

A Noruega não eliminou o Brasil por acaso. O projeto da seleção escandinava chama-se Landslagsskolen. A Federação entendeu a necessidade de buscar talento nas comunidades para voltar a disputar a Copa. Ressurgiu depois de 1998 e está nas quartas ostentando joias como Odegaard e Haaland.

A Bélgica despachou o Brasil em 2018 porque havia um... projeto! A geração de De Bruyne, Lukaku, do aposentado Hazard e de outro figurões apostou na ciência. Desenvolveu a revolução na universidade e chegou entre os oito pela terceira vez em quatro edições: 2014, 2018 e 2026.

A Espanha colocou em prática a homegrown players. Obriga os clubes a terem jogadores da base entre os 25 inscritos em LaLiga e incentiva a formação dos times B.

Encerro com a pergunta de um trecho do samba-enredo de 1978 da União da Ilha do Governador do compositor João Sérgio, interpretado por Aroldo Melodia: Como será o amanhã da Seleção? Responde quem puder qual é o projeto do hexa para 2030.