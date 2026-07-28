Canção pacifista

A canção "A paz" foi composta durante um encontro de João Donato e Gilberto Gil - (crédito: Hélio Rodrigues)

Pela melodia, letra e o assunto que trata, A paz, inquestionavelmente, é uma das mais belas páginas do compêndio da música popular brasileira. Ela foi composta em 24 de agosto de 2008, durante um encontro de Gilberto Gil e João Donato. O compositor acriano mostrou uma melodia ao tropicalista baiano, que, com a conhecida competência, escreveu uma letra irretocável.

Isso pode ser observado já no verso inicial: "A paz invadiu o meu coração/De repente me encheu de paz/Como se o vento um tufão/Arrancou meus pés do chão".

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Essa resenha é para anunciar que o selo Sesc de São Paulo lançará, em breve, Viva Donato, álbum com clássicos da obra do compositor acreano. Inicialmente, foram disponibilizados dois singles com as releituras de A paz, por Gilberto Gil e Mônica Salmaso; e Flor de maracujá, com Roberta Sá.

Outras faixas, ainda não anunciadas, terão como intérpretes Djavan, João Bosco, Dori Caymmi, Margareth Menezes, Fafá de Belém, Roberta Sá, Bebel Gilberto, Paula Morelenbaum, Antônio Adolfo e Silva. A produção tem assinatura de Regina Oreiro e Ivone Belém.

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Quando deixou o Acre, ainda na adolescência, Donato se instalou no Rio de Janeiro, onde se juntou à turma da Bossa Nova. Tempos depois, partiu para os Estados Unidos, onde, entre Nova York e Los Angeles, passou a fazer parte do circuito do jazz, lado a lado com mestres do gênero como Charlie Parker, Dizzie Gillespie, Duke Ellington e Miles Davis.

No retorno ao Brasil, inicialmente morou em São Paulo e, depois, voltou para o Rio de Janeiro, e lá deu continuidade à carreira, gravando discos e fazendo shows, inclusive em Brasília, onde fez várias apresentações no Clube do Choro.

Em uma das vindas à cidade, durante recital no Carpe Diem, de saudosa memória, conheceu Ivone Belém, servidora da Câmara dos Deputados, de quem se enamorou. Na companhia dela, retornou ao Rio de Janeiro, estabelecendo residência no bairro da Urca.

Indo ao Rio para assistir ao último concerto de João Gilberto, em 24 de agosto de 2008, os visitei e fui recebido com um lanche delicioso, regado de longo bate-papo, no qual questões ligadas à música predominaram.



