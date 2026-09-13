Produzir com a natureza exige sofisticação

Por Maurício Antônio Lopes — pesquisador da Embrapa Agroenergia

Atividades econômicas baseadas em recursos naturais convivem com uma contradição cada vez mais evidente. Dependem de sistemas naturais complexos, sujeitos a limites e variações difíceis de controlar. Ao mesmo tempo, precisam entregar produção regular, qualidade, eficiência e previsibilidade econômica. Quanto maior a pressão sobre esses sistemas, maior a necessidade de conhecê-los e manejá-los com precisão.

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Mineração, produção florestal, pesca e agricultura dependem diretamente da natureza. Nesses setores, a ideia de que a natureza oferece soluções simples ou ganhos fáceis é enganosa. A abundância de recursos pode ser uma vantagem, mas não substitui conhecimento. Transformar potencial natural em produção sustentável exige ciência, capital, gestão e instituições capazes de lidar com incertezas.

A agricultura talvez seja o exemplo mais visível dessa realidade. Durante décadas, aumentar a produção significou simplificar ambientes, especializar sistemas e elevar a eficiência operacional. Essa trajetória ampliou a oferta de alimentos. Mas o contexto mudou. Clima mais instável, novas pragas, pressão sobre solo e água, exigências ambientais e volatilidade de mercados ampliaram os riscos.

Nesse novo contexto, produzir de forma mais estável exige sistemas mais resilientes. Isso significa incorporar à produção algumas propriedades dos ecossistemas naturais, como diversidade, complementaridade entre espécies, reciclagem de nutrientes, cobertura do solo e maior eficiência no uso de água e energia. Mas aproximar a agricultura da lógica da natureza não a torna mais simples, e, sim, mais complexa.

Sistemas integrados, rotações mais sofisticadas, plantas de cobertura, manejo biológico, bioinsumos, recuperação de solos, agricultura de precisão e integração entre produção vegetal, animal e florestal apontam nessa direção. São estratégias promissoras, mas exigentes. Cada novo componente amplia o número de interações, decisões e riscos que precisam ser entendidos e administrados.

Essa maior complexidade não se traduz simplesmente em mais insumos por hectare, mas sobretudo em mais conhecimento incorporado à produção. Exige mais informação sobre solo, água, clima, genética, carbono, biodiversidade e desempenho econômico. Exige também mais dados para decidir quando plantar, como manejar lavouras e criações, onde investir e como reduzir perdas. Produzir dependerá cada vez mais de colocar mais inteligência por unidade de área.

Isso põe em perspectiva propostas que tratam a recuperação de áreas degradadas como uma fronteira simples de expansão produtiva. Recuperar solo pode exigir correção de acidez, recuperação da fertilidade, manejo de água, infraestrutura e manutenção contínua. O investimento não termina quando a área volta a produzir. Nutrientes são exportados, pragas evoluem, matéria orgânica se transforma e o clima muda.

Quanto mais sofisticado o sistema, maior também a exigência de capital e gestão. Integrar lavouras, pecuária e floresta em um mesmo sistema pode gerar ganhos agronômicos, econômicos e ambientais, mas requer planejamento, capacitação, máquinas adequadas, fluxo de caixa e leitura de mercado. O gargalo, muitas vezes, não está apenas na tecnologia disponível, mas na capacidade de coordenar tecnologias, pessoas, capital e risco.

A transição para sistemas mais resilientes dificilmente ocorrerá apenas pela ação espontânea do mercado. Muitos dos benefícios gerados, como conservação do solo, redução de emissões, proteção da biodiversidade, regulação hídrica e captura de carbono, beneficiam toda a sociedade, enquanto grande parte dos custos e riscos da mudança recai inicialmente sobre o produtor.

Pesquisa pública, crédito de longo prazo, seguro rural, assistência técnica, formação profissional, infraestrutura digital e políticas de inovação não são acessórios. Integram a arquitetura necessária para reduzir incertezas e permitir que sistemas mais complexos ganhem escala. Quanto maior a sofisticação produtiva, maior a necessidade de instituições capazes de produzir conhecimento, formar pessoas e compartilhar riscos de transição.

Há, porém, um lado promissor. Sistemas mais complexos podem gerar novas fontes de valor. Uma propriedade rural pode produzir alimentos, fibras, energia, biomassa, carbono e serviços ambientais. À medida que mercados de carbono e mecanismos de pagamento por serviços ecossistêmicos amadurecem, práticas que aumentam o estoque de carbono no solo, reduzem emissões ou recuperam paisagens podem ganhar expressão econômica.

A produção baseada na natureza caminha, portanto, para um estágio em que resiliência, intensificação, complexidade e ciência se tornam inseparáveis. Para países ricos em recursos naturais, como o Brasil, essa complexidade não é apenas custo. Ela pode se tornar fonte de diferenciação, renda e competitividade. Recursos naturais oferecem possibilidades. Ciência, gestão, investimento e instituições é que transformam essas possibilidades em desenvolvimento.