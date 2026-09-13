InícioOpinião
Artigo

Produzir com a natureza exige sofisticação

A ideia de que a natureza oferece soluções simples ou ganhos fáceis é enganosa. Transformar potencial natural em produção sustentável exige ciência, capital, gestão e instituições capazes de lidar com incertezas

. - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)
. - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

Por Maurício Antônio Lopes — pesquisador da Embrapa Agroenergia

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Atividades econômicas baseadas em recursos naturais convivem com uma contradição cada vez mais evidente. Dependem de sistemas naturais complexos, sujeitos a limites e variações difíceis de controlar. Ao mesmo tempo, precisam entregar produção regular, qualidade, eficiência e previsibilidade econômica. Quanto maior a pressão sobre esses sistemas, maior a necessidade de conhecê-los e manejá-los com precisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mineração, produção florestal, pesca e agricultura dependem diretamente da natureza. Nesses setores, a ideia de que a natureza oferece soluções simples ou ganhos fáceis é enganosa. A abundância de recursos pode ser uma vantagem, mas não substitui conhecimento. Transformar potencial natural em produção sustentável exige ciência, capital, gestão e instituições capazes de lidar com incertezas.

A agricultura talvez seja o exemplo mais visível dessa realidade. Durante décadas, aumentar a produção significou simplificar ambientes, especializar sistemas e elevar a eficiência operacional. Essa trajetória ampliou a oferta de alimentos. Mas o contexto mudou. Clima mais instável, novas pragas, pressão sobre solo e água, exigências ambientais e volatilidade de mercados ampliaram os riscos.

Nesse novo contexto, produzir de forma mais estável exige sistemas mais resilientes. Isso significa incorporar à produção algumas propriedades dos ecossistemas naturais, como diversidade, complementaridade entre espécies, reciclagem de nutrientes, cobertura do solo e maior eficiência no uso de água e energia. Mas aproximar a agricultura da lógica da natureza não a torna mais simples, e, sim, mais complexa.

Sistemas integrados, rotações mais sofisticadas, plantas de cobertura, manejo biológico, bioinsumos, recuperação de solos, agricultura de precisão e integração entre produção vegetal, animal e florestal apontam nessa direção. São estratégias promissoras, mas exigentes. Cada novo componente amplia o número de interações, decisões e riscos que precisam ser entendidos e administrados.

Essa maior complexidade não se traduz simplesmente em mais insumos por hectare, mas sobretudo em mais conhecimento incorporado à produção. Exige mais informação sobre solo, água, clima, genética, carbono, biodiversidade e desempenho econômico. Exige também mais dados para decidir quando plantar, como manejar lavouras e criações, onde investir e como reduzir perdas. Produzir dependerá cada vez mais de colocar mais inteligência por unidade de área.

Isso põe em perspectiva propostas que tratam a recuperação de áreas degradadas como uma fronteira simples de expansão produtiva. Recuperar solo pode exigir correção de acidez, recuperação da fertilidade, manejo de água, infraestrutura e manutenção contínua. O investimento não termina quando a área volta a produzir. Nutrientes são exportados, pragas evoluem, matéria orgânica se transforma e o clima muda.

Quanto mais sofisticado o sistema, maior também a exigência de capital e gestão. Integrar lavouras, pecuária e floresta em um mesmo sistema pode gerar ganhos agronômicos, econômicos e ambientais, mas requer planejamento, capacitação, máquinas adequadas, fluxo de caixa e leitura de mercado. O gargalo, muitas vezes, não está apenas na tecnologia disponível, mas na capacidade de coordenar tecnologias, pessoas, capital e risco.

A transição para sistemas mais resilientes dificilmente ocorrerá apenas pela ação espontânea do mercado. Muitos dos benefícios gerados, como conservação do solo, redução de emissões, proteção da biodiversidade, regulação hídrica e captura de carbono, beneficiam toda a sociedade, enquanto grande parte dos custos e riscos da mudança recai inicialmente sobre o produtor.

Pesquisa pública, crédito de longo prazo, seguro rural, assistência técnica, formação profissional, infraestrutura digital e políticas de inovação não são acessórios. Integram a arquitetura necessária para reduzir incertezas e permitir que sistemas mais complexos ganhem escala. Quanto maior a sofisticação produtiva, maior a necessidade de instituições capazes de produzir conhecimento, formar pessoas e compartilhar riscos de transição.

Há, porém, um lado promissor. Sistemas mais complexos podem gerar novas fontes de valor. Uma propriedade rural pode produzir alimentos, fibras, energia, biomassa, carbono e serviços ambientais. À medida que mercados de carbono e mecanismos de pagamento por serviços ecossistêmicos amadurecem, práticas que aumentam o estoque de carbono no solo, reduzem emissões ou recuperam paisagens podem ganhar expressão econômica.

A produção baseada na natureza caminha, portanto, para um estágio em que resiliência, intensificação, complexidade e ciência se tornam inseparáveis. Para países ricos em recursos naturais, como o Brasil, essa complexidade não é apenas custo. Ela pode se tornar fonte de diferenciação, renda e competitividade. Recursos naturais oferecem possibilidades. Ciência, gestão, investimento e instituições é que transformam essas possibilidades em desenvolvimento.

  • Google Discover Icon

Opinião

Por Opinião
postado em 13/09/2026 06:01
x