Fim de festa, candidato

De um lado para o outro, nos quatro cantos do DF, lá estão eles com adesivos nas camisetas, santinhos nas mãos e sorriso estridente. Não serei tão radical. Sabemos, há muito tempo, como se comportam os candidatos a alguma coisa. É necessário comer pastel na feira. O povo precisa conhecer. É o momento de apresentar propostas e torcer pela mudança. É assim que falam, não é? Quase nunca é assim, convenhamos.

Não sei se é uma impressão única, mas aquele alvoroço pré-eleitoral está escanteado. Os carros de som, as bandeiras e até as musiquinhas que não saíam da cabeça parecem ter perdido espaço. Há uma explicação para isso. É a descrença. De tropeço em tropeço, candidatos, a incredulidade ocupa o trono. Uma pesquisa conduzida pelo cientista político Jairo Pimentel, da Fundação Escola de Sociologia e Política, revelou que 41% dos leitores estão desiludidos com a política; 73% não têm simpatia por nenhum partido; e 22% se abstêm de votar. Os motivos não estão centralizados na esquerda, na direita ou no centro, mas na incapacidade de resolver problemas básicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O postulante sente esse clima gélido. Sente tanto que tenta aquecê-lo a todo custo, a começar pelo discurso no palanque. Vomitam promessas, apropriam-se da dor alheia e das tragédias. Outro dia, erraram feio o nome da Flávia Gomes, assassinada na frente da filha de 4 anos no Itapoã, ao clamar pelo fim da violência contra as mulheres. Nervosismo ou não, erraram. Não me lembro de ter visto nenhum deles no local do crime em apoio à família ou à criança, que permanecia aos fundos da casa, assustada e em choque. Nas redes sociais, porém, não faltaram manifestações de solidariedade.

Sinto informar, futuros governantes, mas os eleitores sabem distinguir o real e a novela. Estamos a menos de um mês das eleições. Se eu pudesse definir esta reta final, a palavra seria desespero. Preocupa-me. A afobação leva ao esvaziamento de pautas sérias e importantes.

Ainda no contexto da segurança pública, tomo como exemplo o discurso montado em torno do sistema prisional: superlotação, o polêmico saidão e ressocialização. Os defensores do bordão "bandido bom é bandido morto" sobem ao estrado para berrar o que todos querem ouvir. Na prática, há uma âncora que parece arrastar essas pautas para o fundo do mar.

No sistema de busca de Projetos e Proposições, no site da Câmara Legislativa, fiz uma consulta com as palavras-chaves "Papuda", "sistema prisional" e "saída temporária". Em 35 anos, desde 1991, constam 21 projetos de lei — uma média de um PL a cada 1 ano e 8 meses. Há propostas sobre implementação de câmeras corporais, criação de biblioteca na Papuda, suspensão da saída temporária em datas comemorativas, programa de ensino, homenagem etc.

Não cabe a mim dizer se 21 projetos são muito ou pouco. Cabe observar fora do papel. Entre 2025 e agosto de 2026, as cadeias do DF receberam 1.648 novos presos, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF). Em reportagem publicada pelo Correio em novembro do ano passado, mostramos também que o DF tinha mais presos que a Bahia e outros 15 estados. Se o sistema acumula presos e a reincidência aumenta, as políticas estão cambaleando, e os discursos políticos não se sustentam.

Ao que parece, o cidadão deixou a ingenuidade para trás. Continuem pulando, dançando e sorrindo no palanque. Convencer, porém, será uma tarefa mais árdua.